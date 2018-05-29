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吳茂昆辭教育部長 請辭聲明全文

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立院三讀 強制執行須扣除債務人生活必需

發稿時間：2018/05/29 12:51

最新更新：2018/05/29 12:51

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（中央社記者蘇龍麒台北29日電）立法院會今天三讀修正通過強制執行法部分條文，規定債權人要對債務人進行強制執行，要先扣除債務人的生活所必需，以台北市為例，目前每人應先扣除新台幣1萬9388元。

提案的國民黨立委曾銘宗說，很多卡債族的薪水不高，過去的強制執行，都是直接從薪水扣除1/3，讓卡債族無以為繼，甚至不太願意回到工作崗位被扣薪，因此接獲許多民眾陳情。

他說，原本提案希望薪資扣除基本工資後，再進行強制執行，但與司法院協商後，接受三讀修正通過的版本。

強制執行法第122條規定，債務人依法領取的社會福利津貼、社會救助或補助，不得為強制執行，債務人依法領取的社會保險給付或其對於第三人的債權，是維持債務人及其共同生活親屬生活所必需者，不得為強制執行。這部分的規定沒有變動。

但第122條新增規定，債務人生活所必需，以最近1年衛生福利部或直轄市政府所公告當地區每人每月最低生活費1.2倍計算數額，並應斟酌債務人的其他財產，債務人共同生活親屬生活所必需，準用這項計算基準，執行法院斟酌債務人與債權人生活狀況及其他情事，認有失公平者，不受前三項規定的限制，但應酌留債務人及其扶養的共同生活親屬生活費用。

曾銘宗說，依照三讀條文規定，未來強制執行應該先扣除最低生活費的1.2倍，目前台北市為1萬9388元、新北市為1萬7262元，然後再去計算1/3的強制執行金額，如果有扶養眷屬者，還可以按照比例加倍，以保障債務人的基本權益。

全案立法院會上午順利二讀、三讀。（編輯：溫貴香）1070529

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