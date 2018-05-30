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越南茶混低價茶 茶商假冒高山茶被起訴

發稿時間：2018/05/30 11:58

最新更新：2018/05/30 11:58

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（中央社記者蘇木春台中30日電）林姓男子進口越南茶混以台灣低海拔茶葉，再添加阿里山、梨山與大禹嶺區茶葉混和製成高檔禮盒，透過電視購物台販賣，調查局接獲檢舉查獲，檢方今天依妨害農工商罪嫌起訴林男。

台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，54歲林姓男子經營台中一家茶葉公司，自民國102年起先向南投縣多家茶廠，以每台斤新台幣90至150元不等價格購入台灣低海拔茶葉，另向蘇姓茶葉商以每台斤50至300元不等價格購入越南產地茶葉。

林男再訂購外包裝印有阿里山茶、梨山茶、大禹嶺茶的真空袋，先將採購的台灣低海拔茶葉與越南茶葉以7到8成的比例混和，再添加阿里山、梨山、大禹嶺等地的高山茶約2至3成，或是直接將越南茶葉直接填充至真空袋內。

林男並自104年6月至106年2月間，製作成阿里山茶葉各式高檔禮盒，以每組標價757元、890元及1800元，提供給電視購物台販賣，期間共販賣940組、獲利99萬4865元。

法務部調查局彰化調查站接獲檢舉，106年1月18日前往林男位於台中市烏日區的工廠查緝，當場查獲各式阿里山茶、高山茶超過3000包，辦案人員將包裝印有阿里山茶、梨山茶、大禹嶺茶的茶葉送交農委會茶葉改良場檢驗後，判別結果分別為境外或內含境外茶。

林男到案時否認混用境外茶葉，他辯稱是購買低價茶葉與阿里山茶葉混和後，用阿里山的名義對外販售，但販賣的都是台灣茶葉，不承認有標示不實。台中地檢署檢察官審酌茶葉檢驗報告、購物台訂購明細、通路交易明細等證物，將林男依妨害農工商罪嫌起訴。（編輯：方沛清）1070530

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