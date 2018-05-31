/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

少年駭客案 調查局公布遭攻擊影片

發稿時間：2018/05/31 15:21

最新更新：2018/05/31 15:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
一名鍾姓少年公然販售阻斷式攻擊（DDoS）服務還攻擊多個機關團體，法務部調查局台北市調查處31日舉辦記者會，由資通安全科調查專員鄧思源（圖）說明案件相關細節並提醒各機關加強資安防備。中央社記者蕭博文攝　107年5月31日一名鍾姓少年公然販售阻斷式攻擊（DDoS）服務還攻擊多個機關團體，法務部調查局台北市調查處31日舉辦記者會，由資通安全科調查專員鄧思源（圖）說明案件相關細節並提醒各機關加強資安防備。中央社記者蕭博文攝　107年5月31日

（中央社記者蕭博文台北31日電）鍾姓少年公然販售阻斷式攻擊（DDoS）服務，還攻擊總統府、調查局、中華電信等機關炫技。調查局今天公布遭攻擊影片，並表示仍有許多機關遭攻擊卻渾然不知，呼籲加強資安。

法務部調查局台北市調查處今天舉辦記者會，公布TWDDOS網站為吸引會員而製作的攻擊教學影片，遭攻擊對象包括調查局、中華電信，網站均短暫停止服務。

調查局表示，鍾姓少年主持的TWDDOS網站號稱台灣首家最強DDoS服務提供者，提供穩定且強大的攻擊流量，強調司法單位無法追查，有意購買攻擊服務者，需將比特幣轉至國外比特幣代收機制的指定帳戶。

調查局28日搜索並訊問鍾姓少年，從查扣主機Log中發現，該網站已有會員2000餘人，曾對國內外網站發動2萬餘次攻擊，包括總統府、中央銀行、中華電信、電信業者機房、遊戲公司及金控公司。

辦案人員透露，鍾姓少年與波蘭駭客合作，從今年2月起架設網站，為吸引民眾加入會員，除提供45秒免費攻擊試用，更為證明攻擊效果，製作多個公務機關遭受攻擊影片，放上Youtube以提升知名度。

另外，調查局表示，鍾姓少年攻擊調查局、中華電信等網站，多選在深夜且為時僅數十秒，目的僅在測試，也因此許多機關都不知道遭攻擊，應考慮安裝防DdoS機制，以防再遭攻擊。

檢調清查，鍾姓少年經營網站約3個月，另有5名民眾透過網站購買攻擊服務，全部列為妨害電腦使用罪的犯罪嫌疑人，全案持續偵辦中。（編輯：梁君棣）1070531

影片來源：中央社
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 駭客
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP