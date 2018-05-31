少年駭客案 調查局公布遭攻擊影片

一名鍾姓少年公然販售阻斷式攻擊（DDoS）服務還攻擊多個機關團體，法務部調查局台北市調查處31日舉辦記者會，由資通安全科調查專員鄧思源（圖）說明案件相關細節並提醒各機關加強資安防備。中央社記者蕭博文攝 107年5月31日

（中央社記者蕭博文台北31日電）鍾姓少年公然販售阻斷式攻擊（DDoS）服務，還攻擊總統府、調查局、中華電信等機關炫技。調查局今天公布遭攻擊影片，並表示仍有許多機關遭攻擊卻渾然不知，呼籲加強資安。



法務部調查局台北市調查處今天舉辦記者會，公布TWDDOS網站為吸引會員而製作的攻擊教學影片，遭攻擊對象包括調查局、中華電信，網站均短暫停止服務。



調查局表示，鍾姓少年主持的TWDDOS網站號稱台灣首家最強DDoS服務提供者，提供穩定且強大的攻擊流量，強調司法單位無法追查，有意購買攻擊服務者，需將比特幣轉至國外比特幣代收機制的指定帳戶。



調查局28日搜索並訊問鍾姓少年，從查扣主機Log中發現，該網站已有會員2000餘人，曾對國內外網站發動2萬餘次攻擊，包括總統府、中央銀行、中華電信、電信業者機房、遊戲公司及金控公司。



辦案人員透露，鍾姓少年與波蘭駭客合作，從今年2月起架設網站，為吸引民眾加入會員，除提供45秒免費攻擊試用，更為證明攻擊效果，製作多個公務機關遭受攻擊影片，放上Youtube以提升知名度。



另外，調查局表示，鍾姓少年攻擊調查局、中華電信等網站，多選在深夜且為時僅數十秒，目的僅在測試，也因此許多機關都不知道遭攻擊，應考慮安裝防DdoS機制，以防再遭攻擊。



檢調清查，鍾姓少年經營網站約3個月，另有5名民眾透過網站購買攻擊服務，全部列為妨害電腦使用罪的犯罪嫌疑人，全案持續偵辦中。（編輯：梁君棣）1070531



