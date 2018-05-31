美籍幼教師兼格鬥士種大麻 警攻堅逮人

（中央社記者黃麗芸台北31日電）台北市一名美籍幼教英文老師「凱爾」涉嫌在南港住處種植大麻，警方獲報後，耗時近3個月跟監，因他也是業餘格鬥選手，昨天搜索時派出優勢警力攻堅，當場人贓俱獲、移送法辦。



台北市警察局刑事警察大隊偵查第五隊今天舉行破案記者會，今年3月接獲情資，指稱有名外籍幼教英文老師涉嫌在北市南港區種植第二級毒品大麻，立即積極偵辦。



本案經報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，由市刑大毒品查緝中心和偵五隊、市警局南港分局、刑事局偵查第三大隊及士林憲兵隊等單位共組專案小組，經長時間偵蒐，鎖定一名在內湖區兒童美語班任教的美籍教師「凱爾」涉有重嫌。



專案小組經長期跟監、埋伏，研判「凱爾」應該是在家裡種植大麻，便於昨天持士林地方法院搜索票到南港區福德路一帶執行搜索。



由於「凱爾」高大壯碩且愛好巴西柔術和自由搏擊，格鬥技巧高超，同時也是中華民國綜合格鬥協會業餘格鬥賽選手，警方不敢大意，派出市刑大精銳特勤小隊及優勢警力，共組攻堅小組強力執勤。



現場搜索時逮捕犯嫌「凱爾」，同時查獲大麻種植器具一批、乾燥大麻花毛重約95公克、大麻葉毛重約305公克、乾燥大麻葉毛重約16公克、大麻奶油（含容器）毛重約1152公克、大麻酒（含容器）毛重約411公克等贓證物。



全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。（編輯：張芷瑄）1070531