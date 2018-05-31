以高鐵小黃運毒 新北警查獲藍色小精靈

新北市警方31日表示，查獲陳姓男子等3人，利用高鐵、計程車運輸毒品至大台北地區販賣，共起出70公斤毒品，包括俗稱「藍色小精靈」的三級毒品「亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮」。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年5月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市警方今天表示，查獲陳姓、吳姓與李姓等3人，利用高鐵與計程車作為販毒交通工具，起出70公斤毒品。其中，有俗稱「藍色小精靈」的三級毒品亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮。



市警局刑警大隊偵四隊隊長陳玉麟今天受訪表示，成立「毒品查緝溯源中心」，除掃蕩社區型毒販、偏鄉地區毒品犯罪，及防制學生涉毒外，另查緝重點在重大毒品犯罪。



警方說，依據今年1月桃園地檢署查獲的重大毒品案，深入追查上下游的毒販與銷售網絡，循線獲知綽號「瑋哥」的男子，多次教唆旗下小弟南下購買大量毒品，再利用高鐵、計程車運輸至大台北地區販賣。



專案小組蒐證後，29日下午兵分多路分別至桃園市楊梅區、新竹縣竹北市、苗栗縣竹南鎮查獲陳姓、吳姓及李姓男子等3人，起獲毒品海洛因、安非他命、愷他命等共重約70公斤。



警方說，這些毒品數量龐大，其中，包括俗稱「藍色小精靈」，新增列管的三級毒品「亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮」，公告屬於卡西酮類新興興奮性濫用物質。這些毒品總市值逾1億元。警詢後，依違反毒品危害防制條例將陳嫌等3人移送。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070531



