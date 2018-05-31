/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

以高鐵小黃運毒 新北警查獲藍色小精靈

發稿時間：2018/05/31 19:36

最新更新：2018/05/31 20:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新北市警方31日表示，查獲陳姓男子等3人，利用高鐵、計程車運輸毒品至大台北地區販賣，共起出70公斤毒品，包括俗稱「藍色小精靈」的三級毒品「亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮」。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年5月31日新北市警方31日表示，查獲陳姓男子等3人，利用高鐵、計程車運輸毒品至大台北地區販賣，共起出70公斤毒品，包括俗稱「藍色小精靈」的三級毒品「亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮」。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年5月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市警方今天表示，查獲陳姓、吳姓與李姓等3人，利用高鐵與計程車作為販毒交通工具，起出70公斤毒品。其中，有俗稱「藍色小精靈」的三級毒品亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮。

市警局刑警大隊偵四隊隊長陳玉麟今天受訪表示，成立「毒品查緝溯源中心」，除掃蕩社區型毒販、偏鄉地區毒品犯罪，及防制學生涉毒外，另查緝重點在重大毒品犯罪。

警方說，依據今年1月桃園地檢署查獲的重大毒品案，深入追查上下游的毒販與銷售網絡，循線獲知綽號「瑋哥」的男子，多次教唆旗下小弟南下購買大量毒品，再利用高鐵、計程車運輸至大台北地區販賣。

專案小組蒐證後，29日下午兵分多路分別至桃園市楊梅區、新竹縣竹北市、苗栗縣竹南鎮查獲陳姓、吳姓及李姓男子等3人，起獲毒品海洛因、安非他命、愷他命等共重約70公斤。

警方說，這些毒品數量龐大，其中，包括俗稱「藍色小精靈」，新增列管的三級毒品「亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮」，公告屬於卡西酮類新興興奮性濫用物質。這些毒品總市值逾1億元。警詢後，依違反毒品危害防制條例將陳嫌等3人移送。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070531

新北市警方31日表示，查獲陳姓、吳姓及李姓男子等3人，利用高鐵與計程車作為販毒交通工具，並起出毒品海洛因、安非他命、愷他命等，共重約70公斤。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年5月31日新北市警方31日表示，查獲陳姓、吳姓及李姓男子等3人，利用高鐵與計程車作為販毒交通工具，並起出毒品海洛因、安非他命、愷他命等，共重約70公斤。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年5月31日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP