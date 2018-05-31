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到法務部丟汽油彈 北檢聲押男嫌

發稿時間：2018/05/31 23:27

最新更新：2018/05/31 23:48

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一名男子疑因不滿法務部長邱太三施政成績，31日下午2時許到法務部一樓櫃台前，先用打火機點燃所帶紙袋並丟向櫃檯，接著又把裝有汽油玻璃瓶砸向櫃檯，在地上滿是汽油的情況下，拿起打火機欲點燃時，幸好被保全人員即時制止。男子目前由警方帶回偵訊。中央社記者王揚宇攝　107年5月31日一名男子疑因不滿法務部長邱太三施政成績，31日下午2時許到法務部一樓櫃台前，先用打火機點燃所帶紙袋並丟向櫃檯，接著又把裝有汽油玻璃瓶砸向櫃檯，在地上滿是汽油的情況下，拿起打火機欲點燃時，幸好被保全人員即時制止。男子目前由警方帶回偵訊。中央社記者王揚宇攝　107年5月31日

（中央社記者王揚宇台北31日電）男子李坤成今天到法務部丟汽油彈後遭警方逮捕，移送法辦；台北地檢署複訊後，認為李男涉犯重罪、有逃亡之虞，今晚11時左右依涉嫌違反公共危險罪，向台北地方法院聲請羈押。

法務部政務次長陳明堂表示，家住台北市萬華區的男子李坤成，今天下午2時13分，提著紙袋走進法務部大門，當時毫無異狀，卻突然在服務台前約2公尺處點燃紙袋並拋向服務台，所幸火勢不強當即熄滅。

陳明堂說，鍾姓保全人員見狀立即阻止並欲制伏李坤成，李男隨即在中庭走動，又突然從斜背包取出一個裝有疑似汽油的瓶子丟向地上，在場另一位保全人員立即報警，介壽路派出所員警迅速趕到現場逮捕李男，帶回偵辦。

一名不願具名的法務部員工也說，當時聽到玻璃碎裂聲離開辦公室察看，聽到男子高喊「我就是第二個王炳忠」、「台灣人袂覺醒（台語）」等語；李坤成砸破酒瓶後，還企圖拿出打火機點火，好在鍾姓保全機警上前制止，否則後果不堪設想。1070531

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