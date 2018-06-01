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終審法院法官擬改特任官 立委參與遴選

發稿時間：2018/06/01 11:58

最新更新：2018/06/01 12:53

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司法院秘書長呂太郎1日召開記者會指出，未來終審法院院長及法官，由司法院長提名應選院長一人、應選法官名額兩倍人選，交由法官遴選委員會遴定後，呈請總統任命，法官遴選委員會納入兩名由立法院司法及法制委員會推舉的立委。中央社記者蕭博文攝 107年6月1日司法院秘書長呂太郎1日召開記者會指出，未來終審法院院長及法官，由司法院長提名應選院長一人、應選法官名額兩倍人選，交由法官遴選委員會遴定後，呈請總統任命，法官遴選委員會納入兩名由立法院司法及法制委員會推舉的立委。中央社記者蕭博文攝 107年6月1日

（中央社記者蕭博文台北1日電）司法院今天表示，未來最高法院、最高行政法院法官將改為特任官，享終身職身分保障、無任期，並納入兩名立委參與法官遴選委員會，強化民主正當性，遴選後呈請總統任命。

司法院秘書長呂太郎今天召開記者會表示，司法院院會昨天通過法官法、法院組織法等部分條文修正草案，期許建構金字塔訴訟制度，並健全法官評鑑、職務法庭等制度，落實司法改革國是會議決議。

呂太郎說，為打造上尖下寬的金字塔訴訟制度，有必要調整終審法院組織，未來最高法院、最高行政法院法官員額各縮減為14人、7人，均為特任官，年滿70歲前退職，審判案件以法官7人合議為原則。

呂太郎指出，未來終審法院院長及法官，由司法院長提名應選院長一人、應選法官名額兩倍人選，交由法官遴選委員會遴定後，呈請總統任命，法官遴選委員會納入兩名由立法院司法及法制委員會推舉的立委。

針對媒體報導，司法院不顧外界爭議及考試院反對，提出終審法院法官改為特任官、立委參與遴選等方案。呂太郎解釋，是依據司改國是會議的決議，考試院也未否定終審法院法官改為特任官。

呂太郎也說，現行終審法院法官是透過司法院人事審議委員會審議，屬於內部升遷，未來改由外部成員為主的法官遴選委員會遴選，納入立委即是希望可以納入民間意見。

呂太郎也舉德國、法國、南韓等最高法院與憲法法院分立的國家為例，說明政治部門參與終審法院法官提名或任命並非罕見，原有人提議由總統任命，但台灣輿論「怕政治怕得要死」，司法院提出的版本已相對保守。

呂太郎還表示，美國聯邦最高法院法官僅9人，日本終審法院法官也只有15人，即使是南韓也只有14最高法院法官，台灣目前有77位最高法院法官、20位最高行政法院法官，實有調整必要。（編輯：李錫璋）1070601

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