涉勒索小黃司機 江姓主嫌羈押

（中央社記者蕭博文台北2日電）竹聯幫江姓男子涉嫌霸占台北捷運忠孝復興站旁計程車排班區，並向司機勒索保護費。台北地檢署昨聲請羈押江男，台北地方法院今天裁定羈押禁見。



北院今天稍早裁定羈押江姓男子的盧姓手下，全案已有兩人遭羈押。



刑事局昨天召開記者會表示，以江姓男子為首的暴力集團，從去年3月開始，覬覦捷運站旁因設有赴九份等觀光景地的計程車載客處，江男派人前往站崗，並以恐嚇等口吻要求司機繳納排班費和入會費。



警方指出，若計程車司機不從，江姓男子就叫小弟砸車、持械包圍，許多被害人因心生畏懼就範，因此讓生活陷入困境，一度三餐不繼。



刑事局清查發現有近20名司機受害，江男要求繳納保護費的被害計程車司機，車上要貼有大黃蜂貼紙，當成識別標誌，避免被小弟騷擾。



江姓男子日前赴中國大陸旅遊，刑事局前天派出3名幹員搭機飛往金門，順利緝捕江嫌到案，昨天移送北檢偵辦。



北院裁定指出，江姓男子涉犯恐嚇取財罪嫌重大，曾透過電話指示他人把大黃蜂貼紙刮掉，已有滅證之舉，且對於是否強制收費、未繳可否排班等問題，說詞與共犯及證人有出入，而有勾串共犯或證人之虞。



法官也考量，江姓男子涉嫌按月向排班司機收取新台幣3000元，且收取人數曾多達十數人，並有下屬固定為他負責收取金額、催討的工作，一旦交保恐反覆實施，裁定羈押禁見。（編輯：梁君棣）1070602