少女自願隨友人離家尋獲 母提告和誘罪

彰化縣一名未成年少女（右）自願隨未成年男性友人（左）離家多天，少女母親焦急報案協尋，警方1日終於在南投魚池找到少女；少女母親已對這名男性友人提告和誘罪。（警方提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 107年6月2日

（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）彰化縣一名未成年少女自願隨未成年男性友人離家多天，少女母親焦急報案協尋，經媒體報導，警方比照重大刑案成立專案小組，順利尋獲少女，少女母親對該男性友人提告和誘罪。



一名就讀高職的17歲潘姓少女5月27日自願與未成年男性友人離家出走，潘姓少女的母親見近日多起情殺案，擔心女兒遭遇不測，焦急向彰化縣政府警察局彰化分局泰和派出所報案，案件經媒體曝光，警方大動作成立專案小組，昨天在南投縣魚池鄉尋獲少女。



警方調查，潘姓少女5月27日下午4時多與男性友人搭計程車從彰化市金馬路二段工作地點離開，友人未用言語或任何暴力手段脅迫少女；員警獲報並詢問計程車司機，得知少女與友人在彰化市火車站附近下車，徒步離開後不知往何處去。



彰化分局今天表示，潘女母親非常擔憂女兒安危，透過網路社群及新聞媒體報導，警方感同身受潘母的迫切擔憂心情，通報啟動協尋，因潘女未成年，情況緊急，因此比照重大刑案成立專案小組積極協尋。



彰化分局表示，經訪查潘女工作地點與可能聯繫的友人，並調閱監視器，多方蒐集潘女可能逗留處所等資訊，積極查證協尋，昨天掌握潘女在南投縣魚池鄉男性友人住家，泰和派出所員警到場順利尋獲潘女，並保護潘女返回派出所、通知潘母帶回女兒。



警方表示，潘姓少女母親對女兒的未成年男性友人提出刑法第240條「和誘未滿20歲之男女，脫離家庭或其他有監督權之人者」告訴；未成年男性友人則因另案先解送南投地方法院少年及家事法庭。（編輯：施燕飛）1070602