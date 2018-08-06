假求職貸款詐騙百人 超商交貨便同名露餡

（中央社記者黃麗芸台北6日電）刑事局破獲一起詐騙存摺、提款卡的收簿手詐欺集團，犯嫌在臉書上利用貸款和求職名義行騙，透過超商交貨便方式進行收簿和詐領存款，卻因同一收件人露餡遭逮，逾百人受害。



警政署刑事局今天召開「假求職、貸款真詐騙，偵破詐騙存摺提款卡之收簿手詐欺集團」破案記者會，偵查第九大隊第一隊隊長陳沛澍表示，警方日前進行網路巡邏時發現，有詐騙集團近來以貸款或求職名義行騙被害人存摺和提款卡，歪風日漸增長。



經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，刑事局和台中市警察局第二分局及豐原分局、台北市警察局刑事警察大隊共組專案小組，進行長期蒐證及跟監埋伏。



警方發現，此詐騙集團以現年25歲、有詐欺前科的邱姓男子為首，在臉書上釋放出求職及借款訊息，吸引受害者主動聯繫，再要求被害人提供其名下存摺及提款卡以利匯薪和放款，並指示被害人以超商交貨便方式寄至指定門市。



詐騙集團另一方面也在社群網站上發文誠徵暑期打工訊息，主打低勞動高報酬「短期銀行跑腿」，給予日薪新台幣1000至3000元不等報酬，吸收年輕人擔任收簿手，負責到超商領貨，藉由層層轉交方式到車手手上，再和後端詐欺機房及水房配合行騙、詐領。



許多受害人再提供存摺及提款卡後，不僅未收到放款，甚至還因帳戶成為詐騙集團的人頭帳戶而遭銀行警示，才知道上當受騙。



專案小組深入調查發現，類似的多起詐騙案件，超商交貨便的收件人姓名都是同一人，且寄送物品內容都註明為手機殼或文件，自今年3月起訖8月3日和超商業者合作進行交貨便包裹監控，成功破獲這個詐騙集團。



初步查獲詐欺集團犯嫌共計15人（其中1人未成年），包括1名主嫌、6名收簿手及收簿頭、8名車手及車手頭，現場扣押存摺41本、提款卡50張、手機20支及詐欺不法所得48萬5000元等證物。



另外，遭詐騙存摺及提款卡被害人初估超過100人，遭詐騙款項逾500萬元，詳細數字仍持續清查中。



警詢後依詐欺、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並經檢察官聲請羈押（少年收容）禁見獲准，目前尚有10人在押，全案仍持續擴大偵查。（編輯：梁君棣）1070806