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蘇炳坤案 高院審判長當庭表達同情

發稿時間：2018/08/08 10:15

最新更新：2018/08/08 10:47

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台灣高等法院8日開庭審理蘇炳坤再審案，蘇炳坤（前左）聽到判決結果後，向法官們鞠躬致意。中央社記者謝佳璋攝 107年8月8日台灣高等法院8日開庭審理蘇炳坤再審案，蘇炳坤（前左）聽到判決結果後，向法官們鞠躬致意。中央社記者謝佳璋攝 107年8月8日

（中央社記者蕭博文、王揚宇台北8日電）高院審理蘇炳坤再審案，今天駁回檢察官對蘇炳坤一審無罪判決的上訴，維持無罪判決。審判長周盈文為蘇炳坤所受苦難表達同情，並直指檢、警、法院三大缺失造成冤案。

周盈文宣讀判決主文後表示，全案無證據證明蘇炳坤參與民國75年的新竹市金瑞珍銀樓強盜殺人案，但蘇炳坤卻因此遭判刑確定，是被冤枉的。

周盈文說，造成本件司法冤案的原因有三個，首先是警察急於破案，便宜行事不當取供，導致郭中雄不實供述；再者則是檢察官未盡偵查主體責任，對警察移送卷證照單全收，草率起訴。

周盈文表示，高院前審、最高法院皆未落實無罪推定原則，對於證據的任意性、真實性未詳加調查，造成冤判。

周盈文指出，蘇炳坤因辦案人員疏失，導致被冤枉，飽受煎熬長達32年，高院對蘇炳坤所受苦難，表達同情與不捨。近年警察、檢察系統、審判系統對於犯罪偵查審判都有明顯長足的進步，他說：「你的委屈苦難會換來進一步的司法改革，我們會從你案件汲取教訓，引以為戒，落實人權保障。」

蘇炳坤聽完周盈文說明後起身鞠躬說，「謝謝三位法官」；蘇的委任律師尤伯祥對於周盈文指出本案缺失表達佩服與認同，表示願與院檢攜手努力，讓司法更進步。

民國75年3月23日，新竹市金瑞珍銀樓遭兩名蒙面歹徒侵入，歹徒劫走金飾30多兩，其中一人並以菜刀殺傷陳姓店主。警方先逮捕郭中雄，再憑郭的指控逮捕蘇炳坤。

蘇炳坤一審獲判無罪，二審遭判刑15年，最高法院駁回定讞。蘇炳坤於民國89年獲總統特赦，去年聲請再審成功，今天獲判無罪，成為經總統赦免獲再審且改判無罪的首例。

本件再審案由審判長周盈文、陪席法官簡志龍、受命法官林孟皇組成合議庭。（編輯：梁君棣）1070808

高院審理蘇炳坤再審案，8日駁回檢察官對蘇炳坤一審無罪判決的上訴，維持無罪判決。蘇炳坤（前）聆判後步出法庭，感謝家人的支持與大家的幫忙。中央社記者謝佳璋攝　107年8月8日高院審理蘇炳坤再審案，8日駁回檢察官對蘇炳坤一審無罪判決的上訴，維持無罪判決。蘇炳坤（前）聆判後步出法庭，感謝家人的支持與大家的幫忙。中央社記者謝佳璋攝　107年8月8日
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