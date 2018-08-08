男涉偷上百蜂箱網路變賣 蜂農報警逮人

台南市一名連姓男子涉嫌偷竊蜂農的蜂箱，連蜜蜂一起偷走，事後上網變賣，被受害蜂農發現報警。警方7日循線查獲42個蜂箱，全案將擴大追查。（翻攝照片）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年8月8日

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市一名連姓男子涉嫌四處偷竊蜂農的蜂箱，連蜜蜂一起偷走，事後上網變賣牟利時，被受害蜂農發現報警。警方昨天循線查獲42個蜂箱，但懷疑連男已偷了上百個，將擴大追查。



台南市政府警察局善化分局今天指出，警方上週接獲蜂農報案，指稱有人在臉書社團刊登販售蜂箱的訊息，與賣家連繫看貨時，發現自己被偷的蜂箱竟在其中。



經過約一個星期的蒐證，警方說，員警昨天持搜索票前往連男住處搜索，查獲安非他命、吸食器，還有6顆子彈；再分別到柳營、新營等地找到42個遭竊蜂箱。



警方表示，連男在今年1月出獄後，四處偷竊蜂農的蜂箱，而且連蜜蜂一起搬走。每個含蜂的蜂箱市價約新台幣1萬元，受害蜂農損失慘重。連男將偷來的蜂箱堆置在地點較偏僻的高鐵橋下，並未好好照顧，受害農民接到警方通知前往認領時，相當心疼。



警方說，初估被連男偷走的蜂箱約有100多個，將擴大追查其他蜂箱下落，偵訊後將連男依毒品、槍砲及竊盜等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：梁君棣）1070808