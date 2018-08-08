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蘇炳坤案3大理由 高院再審判無罪

發稿時間：2018/08/08 17:18

最新更新：2018/08/08 17:18

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（中央社記者蕭博文台北8日電）台灣高等法院審理蘇炳坤再審案，認為蘇炳坤遭警方刑求，被害人指證不足採信，扣案贓物也非被害人所有，證據不足以證明蘇炳坤涉及強盜殺人未遂，今天判決蘇炳坤無罪。

民國75年3月23日，新竹市金瑞珍銀樓遭兩名蒙面歹徒侵入，歹徒劫走金飾30多兩，其中一人並以菜刀殺傷陳姓店主。警方先逮捕郭中雄，再憑郭的指控逮捕蘇炳坤。

蘇炳坤一審獲判無罪，二審遭判刑15年，最高法院駁回定讞。蘇炳坤於民國89年獲總統特赦，去年聲請再審成功，今天獲判無罪，成為經總統赦免獲再審且改判無罪的首例。

高院承審合議庭認為，先落網的郭中雄遭警方刑求逼供而指證蘇炳坤涉案，蘇炳坤同樣遭到員警以鐵棍夾雙腿、灌水、腳踢腰部等刑求；郭的供詞缺乏任意性、真實性，不得作為證明蘇炳坤涉案的證據。

合議庭指出，陳姓被害人曾指認歹徒好像是郭中雄、蘇炳坤，但事後改稱歹徒蒙面且以手電筒照射他的眼睛，無法確認歹徒是誰；此外，陳姓被害人指稱歹徒沒戴眼鏡、身高約165至168公分，也不符蘇炳坤身高174公分且戴眼鏡的個人表徵。

此外，陳姓被害人案發後向警方領回金手鐲、金項鍊等贓物，卻說領回的金飾並非金瑞珍銀樓所有，合議庭因此認為證據不足，今天駁回檢察官對蘇炳坤一審無罪判決的上訴，維持無罪判決。

高院新聞稿則指出，蘇炳坤自認清白，極力喊冤，在政治體制上，雖經總統特赦罪刑全免，但在司法體制上，因前審對蘇炳坤論罪科刑的判決依然存在，蘇炳坤不僅無法聲請刑事補償，而且終身無法擺脫犯罪汙名。

新聞稿提到，蘇炳坤去年檢具相關事證聲請再審，由高院合議庭裁定准許再審，經重新審理後，在今天宣判駁回一審檢察官的上訴。也就是說蘇炳坤沒有與郭中雄共同犯強劫而故意殺人未遂罪，他是遭受冤屈的。

新聞稿最後提到，蘇炳坤不得上訴，檢方只能在判決適用法令牴觸憲法、違背司法院解釋或違背判例時才能上訴。

由於檢方於再審案中採無罪論告，法界人士研判上訴機率不高。（編輯：李錫璋）1070808

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