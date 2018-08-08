指黃文玲有藍營金主 段宜康判賠20萬元確定

（中央社記者蕭博文台北8日電）前台聯黨立委黃文玲不滿立委段宜康指她與林滄敏共用藍營金主，向法院起訴求償。二審判決段宜康應賠償新台幣20萬元並於臉書刊登道歉啟事，最高法院今天駁回上訴，全案確定。



民主進步黨籍立法委員段宜康在民國103年11月九合一選舉期間，在臉書發文指稱，「前綠營的黃文玲和國民黨的林滄敏竟然共用一個金主。上一屆立法院的第一財主，爭取連任時敗給魏明谷的蕭景田，左手撐著黃文玲，右手支持林滄敏。這位蕭大財主最近從農會和農業金庫搬了十幾億！想要幹嘛？」



黃文玲求償主張，當年她以無黨籍身分，與民進黨籍魏明谷、國民黨籍林滄敏等人競選彰化縣長，段宜康的文章足使選民對她是否收受蕭景田非法資金產生懷疑。



台灣高等法院二審認為，段宜康發表與查證結果顯不相當的言論，指稱黃文玲與對立陣營候選人同受對立陣營金主金錢支助，致黃文玲在社會上的政治誠信及人格評價受貶損。



高院認為，段宜康並非完全沒有查證，但仍有過失而導致黃文玲名譽受損，應賠償黃文玲精神慰撫金20萬元，並將道歉啟事刊登在他的個人臉書首頁，以回復黃文玲名譽。



案經黃文玲、段宜康上訴，最高法院認為，二審判決並無違誤，今天駁回兩造上訴確定。（編輯：翁翠萍）1070808