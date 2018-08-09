北檢出庭 張安樂：台獨賣台挑起戰禍

台北地檢署調查中華統一促進黨資金流向及有無違反組織犯罪條例案，9日下午開庭，統促黨總裁「白狼」張安樂（右2）在友人董念台（右3）陪同下出庭。中央社記者孫仲達攝 107年8月9日

（中央社記者王揚宇台北9日電）台北地檢署調查統促黨資金流向及有無違反組織犯罪條例等案，今天傳喚中華統一促進黨總裁張安樂等人出庭。張安樂庭前受訪指出，台獨賣台、挑起戰禍，希望大家不要做砲灰。



北檢今天下午2時30分傳張安樂與其子張瑋出庭釐清案情；張安樂約在2時5分左右抵達台北地檢署，並接受媒體聯訪。



張安樂說，謝謝大家的關心，也謝謝地檢署給他機會表達意見；他認為，台獨賣台、挑起戰禍，「我們不能做他們的砲灰，我們希望台灣年輕人的生命才開始，不要為這些傢伙做砲灰」。



張安樂也說，「賑災有罪、貪污無罪」，這是天下最大的笑話，檢方這次將陪他去花蓮賑災的人都列為被告，最後判決書出來，相信台灣人民會做一個最正確的判斷，社會自有公論。



此外統促黨也在現場發布新聞稿指出，台灣最大的危機從來不是經濟，而是在政治操弄下，讓台獨氣焰囂張高漲，導致兩岸和平統一的契機日漸消失等。



在張安樂進入偵查庭後，張瑋也抵達北檢；記者問張瑋對於檢調單位日前搜索他的旅行社，懷疑有不法資金等問題。



張瑋說，「我不知道現在說這個會不會影響到偵查，但我應該已涉嫌了虛偽驗資」，因為當初開公司時沒有錢，是跟朋友借錢來驗資本額，公司成立後就把錢還給人家，如果他背後有所謂的中資，還需要跟別人借錢開公司嗎，另外有關媒體報導的韜略公司，是在1996年於香港成立，都查得到，由於案件尚在偵查中，他只能說這麼多。（編輯：張銘坤）1070809