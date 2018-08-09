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男破壞酒窖冷氣 百瓶酒壞掉遭訴

發稿時間：2018/08/09 15:48

最新更新：2018/08/09 15:48

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（中央社記者王揚宇台北9日電）楊姓男子與呂姓男酒商有債務糾紛，楊涉嫌將酒商店內的酒窖冷氣關閉，導致需低溫保存的約800瓶高級香檳酒等酒類壞掉；台北地檢署偵辦後，今天依毀損罪嫌起訴楊男。

起訴指出，楊男一開始是一名酒商，而呂男當時是他的VIP級客戶，後來楊在民國105年3月起，陸續向呂借款達新台幣355萬元；楊男後來因周轉不順，將店面連同店內的2個酒窖、設備等物品，頂讓給呂男。

楊男後來因還款問題跟呂男發生爭執、口角，楊便在同年9月，趁呂的員工下班後，拿鑰匙開啟鐵捲門進入店內。

起訴表示，楊男明知2個酒窖內有大批高級香檳酒、紅酒及白酒等酒類，需要使用冷氣機運轉，以攝氏10餘度進行低溫冷藏，但楊基於毀損犯意，關閉酒窖的冷氣電源開關，並更換大門遙控鎖後離開。

等到呂男會同警方及鎖匠開啟鐵捲門進入店內，發現酒窖的冷氣機電源鍵遭人為關閉，溫度高達30多度，酒類損壞，報警處理。

根據陳姓鑑定人抽驗其中7瓶酒，發現均有因未經適當低溫保存而變質，軟木塞也出現嚴重異常變化，酒品風味及商業價值有減損等事實；而據酒商指出，這7瓶酒的市場價格，分別落在2000元至24000元之間。

北檢偵辦時，楊男坦承有進入店面並更換門鎖，但他否認關閉電源開關，並指冷氣機是自行跳電；潘姓水電工作證指出，店內的總電源箱，大部分的電源鍵都是呈現開啟狀態，僅酒窖冷氣機電源鍵是關閉情形，若遇跳電，電源鍵也應呈立於中間，而非往上、往下狀態，因此判定酒窖冷氣是遭人為關閉。

北檢偵辦後認為，若高級酒類因保存不當導致其應有風味徹底喪失、無法回復，縱使飲用後對人體無害，仍應評價為已達不堪使用的程度，交易價值也將嚴重減損，這就如同名畫一樣，如果畫作遭人添墨一筆或數筆，雖然可以繼續觀賞，但整體美觀作用已喪失，經濟價值更是一落千丈。

北檢認定，楊男的行為導致這些酒類風味及經濟價值減損，且他明知酒窖內存放大量酒類，還把冷氣機關閉，已構成惡意毀損，因此今天依法將他起訴。（編輯：梁君棣）1070809

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