百元偽鈔流入北屯市場 警方追查來源

台中市警方接獲北屯市場攤商反映，有人使用偽鈔消費，多家攤商受害。經警方檢視，編號KY851512EL的偽鈔沒有浮水印，且紙鈔沾水油墨還會暈開，研判歹徒透過印表機印製，提醒民眾留心。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 107年8月10日

（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市警方接獲北屯市場攤商反映，有歹徒使用偽造紙鈔消費，有多家攤商受害，警方正追查來源，並提醒民眾切勿使用偽造的貨幣與紙鈔，以免觸法。



台中市警察局第五分局北屯派出所副所長陳亦豐今天表示，警方9日接獲北屯市場黃姓店家反映，指出隔壁店家收到新台幣百元偽鈔，警方獲報立即查扣偽鈔，並調閱北屯市場周邊監視器畫面，且詢問市場內其他店家是否也收到偽造鈔票。



警方查出共有3家攤商收到百元面額的偽鈔，且偽鈔編號皆為KY851512EL，歹徒事先搓揉假鈔，使外觀就像舊鈔，降低攤商戒心，警方檢視，偽鈔表面印刷粗糙、沒有浮水印，且沾水油墨還會暈開，研判歹徒透過印表機列印。



警方表示，為避免攤商持續受害，將在市場開市時派員警前往以大聲公、舉牌宣導防範，並比對攤商收受偽鈔時間調閱監視器，藉由交叉比對，鎖定歹徒偵辦。



警方提醒，民眾行使偽造、變造的通用貨幣、紙幣或銀行券等，可處三年以上十年以下有期徒刑，得併科5000元以下罰金。（編輯：施燕飛）1070810