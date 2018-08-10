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屏東流浪犬打爆頭亡 動保團體赴縣府陳情

發稿時間：2018/08/10 17:27

最新更新：2018/08/10 17:27

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）5隻流浪犬在屏東麟洛運動公園4日清晨陸續被發現死亡，其中3隻明顯被打爆頭，動保團體懸賞新台幣10萬元緝凶沒下文。今天近百名動保人士在屏東縣政府前陳情。

農業處長鄭永裕出面接受陳情。他表示，5日接獲民眾檢舉後就向警方報案，至今還沒找到凶手，縣府將跨局處討論，除了緝凶外，也將加裝監視器與路燈，並由警方加強巡邏，加強公園管理。

鄭永裕說，虐狗凶手將依動物保護法第25條之1「使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處1年以上、5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上、500萬元以下罰金」。

動保人士拿著取名為「小白」、「小黑」、「虎斑」、「乳牛」、「小黃」5隻被打死流浪犬照片，與近百名來自全台各地的動保人士，在屏東縣政府前陳情，有些人甚至掉下眼淚。

財團法人屏東縣生命奇蹟護生協會理事長胡云榛要求縣府農業處與警方拿出公權力，查訪虐狗嫌犯，同時立刻在公園加裝監視器與路燈。

發起陳情活動的胡云榛表示，麟洛運動公園長年有上百隻流浪狗，都由動保人士王清誥在餵養，王清誥4日發現有5隻狗被打死後，協會就懸賞10萬元緝凶，但到現都沒下文，也不見縣府有什麼動作。

在麟洛運動公園餵養、保護流浪犬15年的王清誥憤怒的說，20公頃大的麟洛運動公園路燈不夠，監視器也不夠，再加上管理不善，長年來成為毛小孩的棄置地及毒品人口出入，在公園的流浪漢及流浪犬都是被欺負的對象，有人說4日凌晨聽到狗的哀嚎聲。

王清誥說，目前公園內與週邊有近200隻流浪犬，15年來餵養的流浪犬超過300隻，包括他本人與愛狗人士各界捐款花費超過700萬元。除餵養外，也幫流浪犬結紮，照理狗狗數量應該要減少，但至今仍不斷有人將狗帶到公園棄養，但有關單位卻不管。（編輯：陳政偉/孫承武）1070810

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