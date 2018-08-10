動力飛行傘卡電線桿 消防員救援助脫困

張姓男子10日下午在台中市烏日區駕駛動力飛行傘，起飛沒多久就發生事故卡在電線桿上，台中市消防局獲報前往搶救，所幸張男僅輕傷，但詳細事故原因仍有待調查。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 107年8月10日

（中央社記者蘇木春台中10日電）張姓男子今天下午駕駛動力飛行傘，起飛沒多久發生事故卡在電線桿上，台中市消防局獲報前往搶救，經台電人員斷電後，透過吊車協助張男脫困，輕傷無大礙，事故原因仍待調查。



台中市政府消防局表示，下午5時15分接獲民眾報案，指烏日區慶光路旁一處電線桿上，有民眾玩飛行傘受困，消防局獲報後通報台電公司、台中市警察局與民航局前往協助處理，並派遣溪湳、大里與烏日分隊，出動各種救災救護車4輛、人員共15人前往搶救。



消防人員表示，到場時發現62歲張姓男子駕駛動力飛行傘，卡在約8公尺高的電線杆上，受困者意識清楚，待台電人員到達完成斷電，由附近民眾提供吊車協助救援，順利協助張男脫困，男子臉部有擦傷、意識清楚，處置後送醫救治。



張男向警方表示，家住新北市三重區，下午與朋友相約從烏日區環河路附近的公園駕駛動力飛行傘起飛，沒不久後就發生事故，事發原因仍待調查。（編輯：方沛清）1070810