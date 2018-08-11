男童連3天遭家暴不敢回家 粥店老闆助報警

（中央社記者王朝鈺新北市11日電）新北市汐止一名7歲男童遭母親同居人吳男連3天家暴，昨天下午離家6小時後，佇足在南昌街一家粥店前，老闆請他用餐並通報警方，全案由警方進一步偵辦。



31歲蔡姓老闆向中央社記者表示，昨天晚間正在工作檯忙碌時，瞥見王姓男童站在前方，看著他煮東西，仔細一看，發現王童雙手瘀傷；後來，王童走到蔡老闆母親身旁，原以為王童的家人就在附近，經詢問，王童輕聲回應：「我是獨自一人。」



蔡母詢問王童「肚子餓嗎」，王童說，「我沒有錢」，店家趕緊煮了一碗玉米瘦肉粥先讓王童果腹，貼心的王童還說：「那我幫你做事，做完再吃」，蔡母見王童貼心又懂事，要王童先吃飽再說。



王童向蔡姓老闆表示，因為「做出不好的示範給弟弟看」，遭母親王女的同居人吳男連續3天家暴，昨天下午2時許離家後，在街頭閒晃，直到晚間8時都沒有吃東西。王童還說，母親一開始會制止吳男家暴，但後來就只是看他被打。



警方昨天晚間9時許獲報後，立刻派員前往了解，發現王童雙手及背部有大面積瘀傷，經通知25歲王女和25歲吳男到案說明，吳男坦承以掃帚毆打王童；警方訊後將朝違反家庭暴力防治法等罪嫌偵辦。王童現已由新北市政府社會局社工帶回安置。（編輯：梁君棣）1070811