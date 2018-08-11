/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 童仲彥亞運土耳其亞昕福朋
>rss

男童連3天遭家暴不敢回家 粥店老闆助報警

發稿時間：2018/08/11 17:02

最新更新：2018/08/11 17:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王朝鈺新北市11日電）新北市汐止一名7歲男童遭母親同居人吳男連3天家暴，昨天下午離家6小時後，佇足在南昌街一家粥店前，老闆請他用餐並通報警方，全案由警方進一步偵辦。

31歲蔡姓老闆向中央社記者表示，昨天晚間正在工作檯忙碌時，瞥見王姓男童站在前方，看著他煮東西，仔細一看，發現王童雙手瘀傷；後來，王童走到蔡老闆母親身旁，原以為王童的家人就在附近，經詢問，王童輕聲回應：「我是獨自一人。」

蔡母詢問王童「肚子餓嗎」，王童說，「我沒有錢」，店家趕緊煮了一碗玉米瘦肉粥先讓王童果腹，貼心的王童還說：「那我幫你做事，做完再吃」，蔡母見王童貼心又懂事，要王童先吃飽再說。

王童向蔡姓老闆表示，因為「做出不好的示範給弟弟看」，遭母親王女的同居人吳男連續3天家暴，昨天下午2時許離家後，在街頭閒晃，直到晚間8時都沒有吃東西。王童還說，母親一開始會制止吳男家暴，但後來就只是看他被打。

警方昨天晚間9時許獲報後，立刻派員前往了解，發現王童雙手及背部有大面積瘀傷，經通知25歲王女和25歲吳男到案說明，吳男坦承以掃帚毆打王童；警方訊後將朝違反家庭暴力防治法等罪嫌偵辦。王童現已由新北市政府社會局社工帶回安置。（編輯：梁君棣）1070811

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年

廣島原爆73週年

一週重要新聞影像回顧（0729-0804）

一週重要新聞影像回顧（0729-0804）

阿帕契成軍典禮

阿帕契成軍典禮

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
廣島原爆73週年
廣島原爆73週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP