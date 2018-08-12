酒店打工陷阱 12少女遭騙下海

（中央社記者黃麗芸台北12日電）新北市三重區一間酒店透過臉書張貼打工訊息，稱只要幫客人倒酒、陪唱歌就可賺坐檯費，實際卻被脅迫從事色情陪酒，至少12名少女遭誘騙，警獲報後逮16名負責人和幹部。



台北市警察局萬華分局今天召開「暑假打工陷阱何其多 少女淚控遭騙下海受欺辱」破案記者會，警備隊隊長楊志宏表示，今年6月接獲一名未成年少女小睛（化名）泣訴，曾遭一名30多歲的酒店經紀人張男等人誘騙到新北市三重區一間酒店上班。



警方調查了解，40多歲的酒店店長孫姓女子明知多名打工少女都未滿18歲，卻告訴他們若有客人點檯，每3小時可賺取新台幣200元的坐檯費，且只要在包廂陪客人聊天、唱歌和幫忙倒酒等簡單工作內容，以此利誘少女們。



但等這些未成年少女上班、坐檯後，竟遭客人將手伸進其衣褲內強行撫摸猥褻，少女們向孫女投訴後竟遭威脅，稱若繼續坐檯、滿足客人，就會幫忙她們向客人多索討小費，但不從者就要苛扣所有上班坐檯費，並吹噓酒店背後有黑白兩道在撐腰。



不堪受辱的小晴在脫離酒店後，向警方泣訴檢舉酒店誘騙手法，導致數十名未成年少女被猥褻侵犯。



萬華分局獲報後，立即報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，經多日埋伏跟監蒐證，發現業者若遇警方臨檢時，員工趁警方搭電梯上樓之際就通報所有少女從逃生梯走下一樓，待警方離去後再返店上班，以躲避警方查緝，所以從未被發現有僱用未成年少女坐檯情事。



警方見時機成熟，於8月7日父親節前夕持搜索票執行搜索，拘提酒店現場負責人孫女等9人，另查獲重要幹部7人、在場酒客及酒女35人，援救被害少女共12人，其中年紀最輕者僅14歲，酒店業者誘騙未成年少女時間長達半年之久。



另，現場查扣現金88萬餘元、手機與平板電腦6部及相關監視器鏡頭及主機等贓證物，經清查帳冊發現業者平均每週可獲利達28萬餘元，但每日僅支付每名少女數百元坐檯費，全案詢後移請新北地檢署偵辦，後續將持續清查被害少女人數。



萬華分局呼籲，暑期打工陷阱多，青少年切勿受金錢誘惑，以維護自身安全。（編輯：張銘坤）1070812