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內湖擄童案 徐國勇：加強社會安全網

發稿時間：2018/08/12 16:16

最新更新：2018/08/12 16:29

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內政部長徐國勇（左2）12日訪視台北市警察局，台北市警察局長陳嘉昌（左）上前迎接。中央社記者徐肇昌攝　107年8月12日內政部長徐國勇（左2）12日訪視台北市警察局，台北市警察局長陳嘉昌（左）上前迎接。中央社記者徐肇昌攝　107年8月12日

（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市內湖區8日發生擄童事件，各界憂心小燈泡事件再現。內政部長徐國勇今天表示，此案可看到第三方警政發揮效益，後續將加強社會安全網的建立，以解決根本問題。

台北市警方8日晚間獲報，民權東路6段發生一名男子涉嫌強行要帶走一名女童，所幸有民眾出言喝止，男子才逃離現場，員警事後逮捕涉案的周姓男子，詢後依妨害自由罪嫌移送士林地檢署偵辦；台北市警察局局長陳嘉昌10日表示，將要求轄區分局加強巡邏。

徐國勇下午到台北市政府警察局慰勤、打氣和聽取工作簡報，媒體會前聯訪詢問關於內湖擄童案進度。

他表示，目前正在進行涉案周男的強制就醫相關鑑定，後續發展將視鑑定結果而定，但從此案可看到包括地方巡守隊、大樓管理員及雇主等第三方警政都發揮很大助益，對治安工作有很大幫助。

徐國勇說，針對社會安全網部分將加強建立，包括警方、衛福部和第三方警政都會做相關安排和全力配合，也要回歸教育體系處理，包括學校、家庭、社會都要一起合作，這才是真正解決根本問題。

談到年底選務和治安工作重點，徐國勇表示，年底選舉制暴賄選，警察機關絕不手軟，將會嚴格取締；同時，也不容許組織犯罪情事；另外，對於毒品問題也是零容忍，近來緝毒績效良好，將持續溯源斷根，今天就是來市警局進行相關意見交流。

徐國勇稍後聽取陳嘉昌的工作簡報，包括安居緝毒、掃蕩黑幫、打擊詐欺和查賄制暴等重點工作，內容提到台北市為國內政經中心，今年1至6月執行聚眾陳抗勤務共計1270場次，全國則為1917場次、占66.25%；另，北市執行特種勤務2541場次，全國為5347場次、占47.52%，勤務繁重度均居全國之冠。

陳嘉昌說，北市員警戮力維護治安工作，去年北市刑案破獲率為六都之冠，暴力犯罪連兩年破獲率都達100%；因應年底選舉已展開淨化選前治安及查賄制暴工作，落實強力查緝非法槍械及掃蕩黑道幫派。

徐國勇隨後也頒發慰問金以鼓舞警察同仁的士氣，他表示，安居是人民的殷切期望，盼未來能增加見警率以降低犯罪率，透過迅速破案、切斷模仿效應打擊黑道氣焰，增強警民合作並提升緝毒能量。他會後還前往市警局中山、內湖、南港等分局慰問員警辛勞。（編輯：方沛清）1070812

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