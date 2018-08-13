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護理之家大火 衛福部：人力和消防啟動沒問題

發稿時間：2018/08/13 11:11

最新更新：2018/08/13 11:26

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衛生福利部台北醫院7樓護理之家13日凌晨發生火警，院方為清理善後，停止當日門診。中央社記者王鴻國攝　107年8月13日衛生福利部台北醫院7樓護理之家13日凌晨發生火警，院方為清理善後，停止當日門診。中央社記者王鴻國攝　107年8月13日

（中央社記者陳偉婷台北13日電）台北醫院護理之家今天發生火警，衛福部次長薛瑞元表示，初步了解，人力配置、消防設備啟動都沒問題，第一時間院方救出10餘病患，1名護理師和2名照服員都嗆傷住院中。

衛生福利部台北醫院護理之家凌晨發生火警，造成多人無呼吸心跳送醫。消防局表示，經統計，共有9人死亡，10人重傷與6人輕傷。

衛福部次長薛瑞元上午受訪表示，衛福部已組成緊急專案小組因應此事件，根據初步了解，台北醫院病房的人力配置沒有問題，病房共收治32名病患，配有1名護理師和2名照顧服務員，符合人力規定，且火災發生當下，消防灑水設備也有啟動，但起火原因還在鑑定中，等專業鑑定結果出來後才能做相關檢討。

薛瑞元表示，目前了解，1名護理師和2名照服員有嗆傷，目前都在住院中，但沒有生命危險。其餘傷患名單陸續統整中。

此次火災造成重大傷亡，薛瑞元表示，院方第一時間發現火災時，有先撤離約10餘名病患，但後續要再衝進去時因為有火、有濃煙，無法再度進入，只好等到消防隊來才能搶救。

薛瑞元說，入住護理之家的患者很多都是行動不便者，遇到火災等緊急狀況確實有比較難逃生的問題，且火災很容易有濃煙嗆傷的狀況，會增加逃生的困難。

薛瑞元表示，因火災發生後，病患都緊急送到其他醫院救治，沒有即時了解病患姓名、轉送哪家醫院、傷亡情況等，目前優先整理、掌握名冊，除可提供家屬，有些患者因長期住院，家屬還不知道發生大火，待名單整理出來後也會主動通知家屬。

此外，薛瑞元說，對於台北醫院中其他受驚的住民、病人，也會確保醫療照護不中斷給予支持；且針對其他醫院、護理之家等長照機構，也會提醒要注意火災預防、逃生動線演練等。

醫事司長石崇良則表示，火警、大量傷患逃生演練是醫院評鑑的基本要求，屬於常規演練，護理之家也有相關規定，但因護理之家收治病人屬緊急避難能力較差者，確實可能會造成死傷人數較高。（編輯：陳清芳）1070813

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