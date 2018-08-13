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醫療安養機構火災頻傳 近10年奪37命

發稿時間：2018/08/13 12:37

最新更新：2018/08/13 13:25

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zoom in 位於新北市新莊區的衛福部立台北醫院7樓安寧病房13日凌晨發生火警，院方緊急疏散民眾，醫院大廳有如臨時病房。中央社記者王鴻國攝 107年8月13日位於新北市新莊區的衛福部立台北醫院7樓安寧病房13日凌晨發生火警，院方緊急疏散民眾，醫院大廳有如臨時病房。中央社記者王鴻國攝 107年8月13日

（中央社記者張茗喧台北13日電）衛生福利部台北醫院護理之家今天凌晨失火，造成9人死亡。綜觀近10年，全台醫院、安養機構迄今至少已發生9起火災事件，共奪走37條寶貴性命。

2008年12月17日，台大醫院火災，也是10年來醫療安養機構火災事故中，唯一發生在手術室的意外，當晚因日光燈座內部配線短路，引燃木板製作的安裝溝槽，晚間7時30分開刀房傳出濃濃煙霧、隨後警鈴大響，一名手術中食道癌病患不幸死亡。

2012年10月23日，台南市衛生署新營醫院北門分院發生火災，一名住院的癌末男子因心情不好，半夜在院內縱火，造成2樓護理之家55人受傷，13名老人被濃煙嗆死，是當時國內史上最嚴重的醫院火警。

2014年5月27日，一名越南籍女外勞因工作壓力大、思念家鄉，深夜在台南市安南區長和安養院縱火，院立方即疏散30多名長者 ，其中有12人嗆傷送醫。

2015年12月17日，位於新北市汐止區翠柏新村養護中心，深夜近11時發生火警，警消獲報及時抵達，火勢在20分鐘後受到控制，安養院157人也立即疏散，僅一名78歲老翁嗆傷送醫，事後調查，疑似因電暖爐走火釀禍。

2016年7月6日，新北市新店樂活長照中心位在大樓8樓，因抽風機電線走火，加上屋內堆放雜物造成火勢蔓延，且原本應有9名照護人力，現場卻只安排4人，屋內40多名行動不便的老人無法及時疏散，多人遭濃煙嗆暈，共造成6人死亡、17人重傷、11人輕傷。

2017年2月17日，基隆市恆安養護中心疑因廚房油煙管起火，大量白煙竄出，院方緊急疏散53名院民至1樓空曠處，所幸沒有人傷亡。

2017年3月10日，桃園市龍潭區愛心老人長期照顧中心因停電，越南籍照顧員使用蠟燭照明不慎釀災，導致12人受傷、4名受照顧者死亡，事後調查更發現業者因違法加蓋2樓，超收16名照顧者。

2017年5月18日，屏縣南門護理之家清晨5時失火，起火點房內的4名長者不幸罹難，其餘上百名長者被一一救出，共造成56人受傷、4人死亡，後續調查認為可能是電線走火，也不排除是人為造成。（編輯：陳清芳）1070813

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