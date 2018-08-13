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養護機構大火釀死傷 監委將調查衛福部疏失

發稿時間：2018/08/13 18:44

最新更新：2018/08/13 18:44

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（中央社記者李淑華台北13日電）衛生福利部台北醫院附設護理之家大火，造成多人死傷意外。監察委員王幼玲、張武修、尹祚芊今天申請自動調查，將調查主管機關衛福部有無涉及督導不周等責任。

衛福部台北醫院附設護理之家今天凌晨發生火警，造成9人死亡，多人受傷。監察委員下午發布新聞稿指出，對此重大公安事件，王幼玲等人十分重視，已申請自動調查。

監委指出，衛福部台北醫院附設護理之家設在七樓，主要是收容生活無法自理或重症病患者，今年7月間才經新北市政府消防局查核醫院設備、防火管理、消防安檢均符合規定，卻於今天清晨疑因病房電動床起火引發大火，且因未能及時疏散，釀成多名病患死傷。火警意外起火原因為何，是否為偶發事件，台北醫院緊急疏散及救援過程有無疏失。

新聞稿指出，過去7年間發生8件護理之家、養護機構等照護機構火災事故，2017年衛福部提出的精進措施是評鑑標準的必要指標已增列防災情境實務，這項評鑑工作是否落實，台北醫院附設護理之家的評鑑如何，人員訓練是否確實，醫院對於附設護理之家的安全管理措施是否周延妥適，及護理之家人力配置有無符合規定，衛福部例行評鑑及查核作業是否確實，有無漏洞等疑義，均將一併深入調查。(編輯：陳永昌)1070813

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