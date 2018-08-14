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關鍵字： 台北醫院土耳其台股流星雨
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台北醫院大火 護理師忍喪親痛堅守崗位

發稿時間：2018/08/14 15:19

最新更新：2018/08/14 15:19

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（中央社記者黃旭昇、吳睿騏新北14日電）衛福部台北醫院昨天凌晨大火，造成9死的悲劇，護理師陳湘樺當時還忙著疏散病患，但住在院內護理之家的奶奶卻意外喪生，今天她決定正常上班協助善後，堅毅身影令人不捨。

衛生福利部台北醫院護理之家昨天凌晨發生火警，造成9人死亡，以及多人受傷。

在台北醫院擔任護理師的陳湘樺，火災發生時正忙著救援照顧病患，並協助疏散大廳病患，沒想到自己住在醫院附設護理之家的奶奶卻也遭遇不測，直到家人接獲奶奶送醫往生的噩耗，讓聽聞消息的陳湘樺當場痛哭失聲，同事們紛紛輕拍肩膀給予安慰。

台北醫院表示，院方對於陳湘樺的喪親之痛感到心疼，原本希望她休假修復心情，並專心處理奶奶後事，但責任心重的陳湘樺擔心醫院災後重建事務繁雜、護理站人力吃緊，雖然院方及同事都好意的要她休息，但她今天仍是強忍悲傷的正常上班。

戴著口罩的陳湘樺，看不出臉上的哀悽神情，但紅腫的雙眼卻洩漏了心中的傷悲，聽到現場警消討論後續的調查作業時，她還是會不時的抬頭關心。部分同事以為陳湘樺今天沒有到班，到了護理站看見工作中的她，也不忘上前關心慰問。

同事表示，陳湘樺的奶奶住在台北醫院護理之家，但與陳湘樺工作的大樓不同建築，陳湘樺原本以為能在工作之餘，就近關心在護理之家的奶奶。沒料到凌晨火警卻造成天人永隔的悲劇，對於外界的關心，陳湘樺也透過醫院表示感謝，但婉拒受訪。（編輯：李錫璋）1070814

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