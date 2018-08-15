清境農場速限30公里 取締照相估10月開工

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投縣警局斥資約新台幣160萬元在台14甲線7.95公里處、清境農場路段設置固定測速桿，已完成架設並驗收，待通電與公告後，預估10月啟用；警方提醒，此路段速限30公里。



省道台14甲線是通往清境農場、合歡山、武嶺、太魯閣國家公園、梨山等知名景點重要道路，考量曾發生幾起重大車禍釀死傷，相關單位踏勘後，由南投縣政府警察局在台14甲線7.95公里處、清境農場假日醫療站附近設置一座固定式測速照相桿，取締下山超速車輛。



由於當地為雙向兩線道，考量山路蜿蜒及路幅不算寬敞，路權機關制定道路速限為時速30公里，讓許多民眾覺得「騎腳踏車都比較快」，也把抱怨矛頭指向執法機關南投縣警察局交通警察隊。



縣警局交警隊長周黨慶今天說，速限由路權機關訂定，交通警察隊為執法機關，設置固定式測速照相桿希望提醒用路人勿超速，非以取締開罰為目的，照相桿前方也有依規定設置「取締超速」的提醒標誌，呼籲駕駛人遵守法規、勿超速。



清境農場海拔1750公尺，這座固定式測速照相桿所在地確定為南投縣最高，也很有可能是全國最高；測速桿上月完成驗收，待台電公司施工通電，並向各縣市政府及在南投縣警局網站提早公告一段時間後，交警隊推估10月前後可正式啟用運作。



目前機體覆蓋黑色塑膠袋，除向民眾表達「儀器尚未啟用」之意，也間接達到宣傳效果，提醒用路人注意此處新增一座測速照相桿。儀器未來啟用後，原則上設定拍攝下山方向超速車輛的車尾，再透過數位傳輸將違規車輛照片回傳縣警局，員警不用到場取底片。



員警分析，照相桿附近為清境農場熱鬧區域，假日時常塞車，「假日超速被拍的機會可能不高」，但提醒平日行經的用路人及職業大貨車駕駛多注意並遵守速限，維護自身及他人行車安全。（編輯：梁君棣）1070815