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RCA案相關大事紀

發稿時間：2018/08/16 12:29

最新更新：2018/08/16 12:37

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（中央社記者王揚宇、蕭博文台北16日電）最高法院審理台灣美國無線電公司（RCA）工傷求償案，今天判決其中死傷的262人獲賠新台幣5億多元確定，其他246人發回高院更審。

以下為全案大事紀：

--1970年，美國無線電（RCA）公司在桃園及竹北設廠。

--1986年，桃園及竹北廠被美國奇異公司合併。

--1988年，湯姆笙公司併購桃園及竹北廠。

--1992年，湯姆笙出售桃園廠給宏德、竹北廠給中國電器優志旺公司。RCA正式關廠。

--1994年6月，前立委趙少康召開記者會檢舉此污染事件。污染案首度被揭發。

--1998年，RCA廠區受污染之地下水證實無法整治。RCA員工揭發罹患癌症事件，成立RCA職業性癌症員工自救會，行政院成立「RCA跨部會專案小組」。

--2001年1月，行政院專案小組解散。自救會在工傷協會成員陪同下，到行政院抗議、到立法院陳情、到外交部陳情。義務律師團正式成立。

--2002年2月，義務律師團向法院聲請對RCA公司資產假扣押，但發現RCA公司已於1998年將近28億元存款資產匯出海外。RCA公司於台灣形同脫產。

--2002年5月，自救會與工傷協會到美國拜訪美國勞工部、國會議員、美國總工會、GE工會、環團等尋求支持。

--2004年4月，自救會以「桃園縣原RCA公司員工關懷協會」委任律師向台灣台北地方法院提出民事訴訟。

--2005年3月，台北地方法院以自救會尚未為法人登記，不具有法人格，以程序理由駁回訴訟。

--2005年8月，台灣高等法院仍以自救會未依法辦理社團法人登記為由，以程序理由駁回上訴。

--2005年12月，最高法院以原審僅以程序理由駁回自救會之訴，且該程序要件在法律上可為補正，因而認定原審判決不當，發回台灣高等法院。

--2006年3月，台灣高等法院以台北地方法院94年程序判決駁回自救會之訴不當，將案件發回台北地方法院重新審理。

--2007年，法律扶助基金會成立義務律師團協助自救會進行集體訴訟；並追加美商奇異公司及湯姆笙集團為本案被告。

--2009年1月，台北地方法院首次開庭，傳訊自救會首批證人黃春窕及秦祖慧到庭作證，以向法院說明RCA確有違法事實。

--2014年12月，台北地方法院召開言詞辯論庭，全案辯論終結。

--2015年4月17日，台北地方法院一審宣判，RCA以及旗下兩家控股公司法國Technicolor、百慕達Thomson共應賠償445名員工及家屬5億6445萬元。

--2015年11月27日，二審台灣高等法院首次開庭，法扶及自救會指出，另有1025名被害人及家屬加入求償行列，追加求償55億元，求償總人數達1554人，總金額達82億元。

--2016年4月21日，最高法院認定自救會追加1025名被害人及家屬求償為不合法，裁定駁回定讞。

--2017年7月27日，二審台灣高等法院召開言詞辯論庭，全案辯論終結。

--2017年10月27日，台灣高等法院二審宣判，RCA以及旗下控股公司法國Technicolor、百慕達Thomson以及奇異公司共應賠486名員工及家屬7億1840萬元。

--2018年6月21日，全案經上訴，最高法院召開言詞辯論庭，全案辯論終結。

--2018年8月16日，最高法院宣判，死傷的262人獲賠5億多元確定，其他246人發回高院更審。（編輯：張銘坤）1070816

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