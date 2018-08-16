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RCA案三審勝訴部分 律師：樹立典範

發稿時間：2018/08/16 15:14

最新更新：2018/08/16 15:14

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（中央社記者王揚宇、蕭博文台北16日電）RCA工傷求償案，最高法院今天判262人獲賠新台幣5億多元確定；義務律師團召集人林永頌說，本案對未來台灣的公害、職安等案件樹立典範，不太煩惱拿不到賠償金等問題。

最高法院審理台灣美國無線電公司（RCA）工傷求償案，今天上午11時判決結果出爐，RCA等4間公司應賠償死傷的262人5億元確定，另將其他246人發回更審，全案部分確定。

工傷協會、RCA員工關懷協會等單位及義務律師團，上午11時40分在最高法院外召開記者會。

林永頌說，最高法院今天做出的判決結果，律師團認為案件並沒有輸，因為台灣高等法院在過去判決中的4個重要原則，今天有3個獲得最高法院維持，包括有因果關係、不可以時效抗辯、母公司要負責（揭穿公司面紗原則）。

林永頌解釋，在因果關係部分，法院認為RCA公司所使用的31種有機溶劑， 確實造成這些勞工產生疾病；不可以時效抗辯部分，RCA公司或其母公司提抗辯，指勞工太慢提起訴訟，所以時效已過，但法官認為這樣的抗辯是權力濫用，而且RCA跟它的母公司不負責任脫產及將資料隱藏，所以最高法院認定不可以做時效抗辯。

林永頌也說，在揭穿公司面紗原則上，指的是台灣RCA曾經是美國的RCA，後來變成美國奇異公司、湯姆森公司，這些母公司都要負責。

至於有246人發回台灣高等法院更審部分；林永頌解讀，這並不是判原告輸，而是最高法院認為高院要進行詳查，案件回到高院後，會繼續說服法官。

記者問林永頌，今天判決的勝訴部分，對於台灣未來的公害、職安案件有何影響；林說，這個案例如果能夠樹立典範，以醫學因果關係，從比較寬的角度認定因果關係等，對於勞工有幫助，此外就是本次時效抗辯的見解，對未來台灣面對公害或職業病案件上，是有幫助的，還有就是揭穿公司面紗原則，這對跨國企業的案例是有幫助的。

然而，RCA員工在民國87年7月5日籌組自救會爭取權益，RCA旋即在同年月8日至88年1月間，以存放國外銀行名義，匯出1億多美元到母公司，導致RCA公司在台灣的資產所剩無幾，顯然在實質掏空RCA公司，有惡意脫產等情況。

記者問林永頌，是否會擔心判決確定後拿不到賠償金？林永頌表示，「我們是不太煩惱這件事，因為母公司要負責，而且母公司奇異公司那麼大，像二審當時判賠的金額，奇異6個小時就可以賺回來」。

林永頌也說，類似這種案件若發生在美國，會選擇訴訟前和解，因為公司怕會留下案例，但他們在賭台灣的司法，不會判他們輸，「我們認為他們會出來談，因為在法院判決確定後不理，他們可能要面對整個國際（輿論），這個輪到他擔心、不用我擔心」。（編輯：張銘坤）1070816

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