劉韋辰飆6顆3分球 富邦打爆裕隆

（中央社記者龍柏安台北22日電）富邦勇士前鋒劉韋辰今天打出生涯最高效率的一場比賽，他僅出賽14分07秒，3分球8投6中轟下20分，助球隊早早拉開差距，終場以93比69打爆裕隆納智捷。



劉韋辰上季效力台銀，且是球隊先發主力，本季轉戰富邦後卻得從替補開始打起，不僅出賽時間銳減，就連場均得分也從上季的7.5分，下滑至1.8分，但今晚火力全開扮演球隊奇兵，成了拉開比數奠定勝基的功臣。



裕隆執行教練魏永泰說：「賽前我們有交代球員，要守好洪志善、張宗憲和林書緯這些主力。」劉韋辰並非是重點看管的對象，但他在第2節結束前連續飆進3顆3分球，助富邦半場打完就已取得47比32大幅領先。



劉韋辰坦言，本季加入富邦後，他花了非常多時間在適應新的系統與隊友，自己在訓練時的狀況並不好，「說真的我也不知道是什麼原因，這場狀況這麼好」。他承認，今天應是他生涯得分效率最高的一場比賽。



富邦總教練許晉哲表示，劉韋辰和宋宇軒本來就是球隊定位的射手，他很開心這場比賽劉韋辰終於跳了出來，因為富邦上次與裕隆交手，當時就是守不住對方的射手群，導致最後以83比99吞敗。



第15季SBL今晚在台北和平籃球館進行兩場比賽，富邦與裕隆比賽結束後，由目前戰績排名第1的璞園建築與上季冠軍台北達欣交手。1061222