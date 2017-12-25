運動環境大調查 雙北桃園市奪前3

對於縣市政府重視運動程度，排名是台北市、桃園市與新北市分佔前3，主要原因不外乎大部分賽事都集中在北台灣舉辦，因此在體育施政上取得較高的滿意度。圖為日前舉辦的台北馬拉松。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北25日電）台灣師大運動與休閒研究所和台灣趨勢研究公司，今天發表運動環境觀感大調查，從運動施政、運動場館充足性與縣市政府對運動的重視度等3個面向進行調查，雙北與桃園市分佔前3。



台灣師範大學副校長鄭志富表示，要讓民眾參與運動，除需要運動場館與設施的硬體設備，還要有運動相關資訊與指導師資，而透過這次的調查，能讓政府在未來施政可以更精確，更能針對民眾的需求做加強，也是這次調查最重要的精神。



在縣市政府運動施政表現，台北市以總分71.1分高居全台第一，桃園市則以68.8分排名第二，新北則以67.9分位居第三。



此外目前全台共有29個國民運動中心，其中光是台北市就有13座，新北市也擁有11座，雙北運動中心加總比例，就佔了全台的82.8%，因此在縣市運動場館充足性評比中，雙北分居前兩席。



對於縣市政府重視運動程度，排名依舊是台北市、桃園市與新北市分佔前3，主要原因不外乎大部分賽事都集中在北台灣舉辦，因此在體育施政上取得較高的滿意度。1061225