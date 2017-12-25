冬奧準備就緒 賽道圖連德安熟記腦海

台灣無舵雪橇國手連德安順利取得明年平昌冬季奧運無舵雪橇參賽門票，這將是他生涯第2次參加冬季奧運，連德安表示，「已經準備好了！」而且他也透露，賽道的16個彎道都已牢記在腦海中。中央社記者龍柏安攝 106年12月25日

（中央社記者龍柏安台北25日電）距明年平昌冬奧還有2個多月，已取得無舵雪橇參賽門票的「泰雅飛鷹」連德安信心滿滿表示，「已經準備好了！」而且他也透露，賽道的16個彎道都已牢記在腦海中。



無舵雪橇是冬季奧運最危險的項目之一，在全長1.4公里的賽道上，最快時速可達150公里，選手只有一頂安全帽，沒有任何保護措施，選手必須躺在雪橇板上，利用眼角餘光來判斷進出彎道的時機，只要稍有不慎，就會翻出雪橇，甚至飛出賽道外，為確保參賽順利，選手都必須牢記賽道路線。



連德安透露，2010年溫哥華冬季奧運，只是青少年選手的他前往見習，當時就看到一名喬治亞國家隊的選手在練習時因操控不當，在賽道中翻車後飛出賽道外，連命都沒了。連德安說：「當時我看到有點傻眼，不過那時候年紀還小，不知道什麼是害怕。」



12月1日連德安在德國阿爾滕貝格參加亞錦賽暨冬奧資格賽，他透露這堪稱是全球難度最高的賽道，也是他最害怕的場地，因2012年他在相同賽道出賽時，曾翻車撞擊後昏倒，後來只要比賽在選在阿爾滕貝格，他就直接選擇跳過。



由於這場比賽是奧運積分賽，連德安只能硬著頭皮上，前5次練習賽他都翻車，壓力大到他晚上睡不著覺，最後一趟練習時坐在起點還在發抖，他自我催眠：「這只是練習，平常心就好。」結果他順利滑完全程，也成功晉級資格賽。



最後連德安在正式比賽當中，不僅繳出生涯最佳成績56秒12，也讓他一舉拿下亞錦賽銀牌，這次好成績讓他對明年平昌冬奧增添更多信心。1061225