大石晨慈133球鎖高苑 讚台打者力量好

台日高中棒球菁英對抗賽，日本大阪府明星隊26日與高苑工商交手，先發投手大石晨慈用133球完投9局，率隊以4比1拿勝。中央社記者謝靜雯攝 106年12月26日

（中央社記者謝靜雯台中26日電）台日高中棒球菁英對抗賽日本大阪府明星隊今天與高苑工商交手，先發投手大石晨慈用133球完投9局，以4比1獲勝；大阪府隊總教練西谷浩一和大石晨慈對台灣球隊打擊力量印象深刻。



大阪府明星隊此次由日本春季甲子園冠軍隊伍大阪桐蔭為主體，另外加入2名選手組隊參加，大阪府明星隊昨天首戰輸給平鎮高中，今天與高苑工商交手，投打發揮，拿下此次比賽首勝。



西谷浩一為2013年U18世界盃青棒賽日本隊總教練，當時日本隊冠軍戰不敵美國隊，拿下亞軍；西谷浩一對台灣球隊不算陌生，兩場比賽打完，他表示沒有特別對台灣哪一名球員有印象，「但台灣打者的力量和速度都不錯」。



大阪府隊先發投手大石晨慈今天比賽前半段有效壓制高苑打線，9局雖接連被敲安打、觸身球保送，但也馬上回穩，以三振抓到最後一個出局數，替球隊守住勝利；大石晨慈表示，雖然今天被敲安打數多，但關鍵時刻都能夠力保不失分，對自己的表現算滿意。



大石晨慈是日本高中頗受矚目的左投手，西谷浩一稱讚他能有效利用速差、內外角球進壘角度好；大石晨慈曾在2015年U15亞洲青少棒錦標賽與中華隊交手，他表示那時對台灣球員的印象就是打者力量好、速度快，過了2年再碰上台灣球隊，印象還是一樣，「台灣打者揮棒力量很好」。1061226