/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 桃園國際機場金元萱多益五月天
>rss

新年新希望 陳思羽目標闖進世界前10

發稿時間：2017/12/26 21:19

最新更新：2017/12/26 21:19

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北26日電）世界桌球總會公布的最新世界排名，台灣桌球女將陳思羽從21名微幅下滑至26名，對於明年賽季展望，她今天表示：「我的目標是進入世界前10，一直都是。」

世界桌球總會明年將重新制訂排名與積分制度，未來將取每名球員年度積分最高的8站列入排名，因此參加國際公開賽多多益善，陳思羽今天參加中華奧會選手與企業見面暨感恩餐會表示，「中國隊已經放話，明年他們至少要打12場公開賽，對我們來說，多打比賽也是好事，多打至少對經驗有幫助」。

今年對陳思羽來說，整體而言算是滿意的一年，雖然開季的表現不太理想，但到了季末有越來越好的趨勢，雖然年底世界排名小幅下滑，不過她強調：「我的習慣是往前看，不會往後看，因為這樣心態上才可以比較平穩。」

明年的重頭戲之一，就是雅加達亞運，對此陳思羽也充滿期待，尤其是女子團體賽，她說：「我很喜歡團體賽的氛圍，每次只要打團體賽總是很激動，就算不是自己在打，也會熱血沸騰，如果下一場就是你，你會感覺自己好像要百分之兩百的準備好。」

明年賽季的第一場比賽，將是1月底的匈牙利公開賽，就連農曆年都有可能在外地比賽，陳思羽也率性表示，運動員沒有過節、過生日的權利，這些年來她早已習慣，「因為球就是一切」。1061226

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

一週重要新聞影像回顧（1061217-1223）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP