鄭兆村郭婞淳 精英獎最佳男女運動員

106年體育運動精英獎頒獎典禮27日在台北舉行，在台北世大運以破亞洲紀錄拿下田徑標槍金牌的鄭兆村奪得年度最佳男運動員。中央社記者張新偉攝 106年12月27日

（中央社記者李晉緯台北27日電）106年體育運動精英獎頒獎典禮今天在台北舉行，年度最佳男、女運動員，分別由在台北世大運以破亞洲、世界紀錄拿下田徑標槍、舉重女子58公斤級金牌的鄭兆村、郭婞淳抱回。



其他獎項得主包括台北世大運男子體操鞍馬金牌得主李智凱獲得「最佳運動精神獎」，而「最佳新秀運動員獎」由在大滿貫等級的美網奪得青少年男雙冠軍的許育修拿下。



「最佳運動團隊獎」由在世大運獲得銅牌的中華女子籃球隊獲得，指導戴資穎奪得世大運羽球女單金牌的賴建誠則搶下「最佳教練獎」。



此外，羽球世界球后戴資穎獲頒「特別獎」，中華民國田徑協會理事長蔡辰威獲「終身成就獎」。1061227





106年體育運動精英獎頒獎典禮27日在台北舉行，年度最佳女運動員，由在台北世大運以破世界紀錄拿下舉重女子58公斤級金牌的郭婞淳抱回。教練林敬能（圖）出席代領獎項。中央社記者張新偉攝 106年12月27日