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興大附農台日青棒第4名 球員表現打80分

發稿時間：2017/12/29 19:47

最新更新：2017/12/29 20:37

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台日高中棒球菁英對抗賽29日舉行興大附農與日本大阪府隊的季軍戰，賽後興大附農的球員們開心為隊友張偉聖舉行小型畢業慶祝儀式。中央社記者謝靜雯攝　106年12月29日台日高中棒球菁英對抗賽29日舉行興大附農與日本大阪府隊的季軍戰，賽後興大附農的球員們開心為隊友張偉聖舉行小型畢業慶祝儀式。中央社記者謝靜雯攝　106年12月29日

（中央社記者謝靜雯台中29日電）台日高中棒球菁英對抗賽，興大附農季軍戰與日本大阪府隊交手，興大附農投手群壓不住，加上打擊受制，終場以0比6吞敗，拿第4名；總教練顏良吉滿意球員表現：「給他們80分。」

興大附農預賽曾與大阪府隊碰頭，當時由黃紹睿、陳璽文和林奕丞聯手，封鎖大阪府隊打線，以3比2拿下勝利；今季軍戰再交手，興大附農複製上一場比賽投手安排，由黃紹睿先發、陳璽文中繼，但沒能發揮效果。

zoom in 台日高中棒球菁英對抗賽季軍戰，興大附農29日對上日本大阪府隊，興大附農捕手李丞齡7局改當投手，後援2局表現不錯，可惜興大附農終場仍吞敗，拿下第4名。中央社記者謝靜雯攝　106年12月29日台日高中棒球菁英對抗賽季軍戰，興大附農29日對上日本大阪府隊，興大附農捕手李丞齡7局改當投手，後援2局表現不錯，可惜興大附農終場仍吞敗，拿下第4名。中央社記者謝靜雯攝　106年12月29日

顏良吉表示，黃紹睿、陳璽文的球速不快，第一場比賽對手可能還不適應，「今天球慢被抓到，沒能壓制對手打線」， 原本預計讓黃紹睿投完4局，但今天4局沒投完失掉3分、提前退場，陳璽文中繼也沒能止血，再掉3分，捕手李丞齡7局改當投手，投2局表現不錯，最快球速約140公里。

顏良吉表示，李丞齡偶爾會投球，預賽對千葉縣明星隊也有登板中繼，但上一場投0.2局投出了5次保送，表現不理想，今天狀況不錯，投2局沒被敲出安打、無失分。

興大附農張偉聖今年20歲，因為年齡關係，今天比賽是高中大賽最後一役，隊友賽後也在場中幫他辦小型引退會，他表示，「最後一場比賽，珍惜和大家一起在場上奮鬥的感覺」，今天因為手不舒服後半段退場，「很高興可以跟他們一起打球」。

興大附農此次拿下第4名，顏良吉表示，「給選手表現打80分」，希望球員能夠學習日本隊場上的態度，「跑壘表現、積極度還是不夠」。1061229

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