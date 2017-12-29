喬帥肘傷復發 退出穆巴達拉錦標賽

（中央社阿布達比29日綜合外電報導）前世界球王、擁有12座大滿貫金盃的喬科維奇因為手肘疼痛，今天宣布退出穆巴達拉世界網球錦標賽（Mubadala World Tennis Championship），使他的健康狀況再度引發關注。



法新社報導，30歲的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今年7月在溫布頓網球錦標賽男單8強因傷退賽後就一直休養生息，原本計劃以阿布達比這項賽事作為他復出後首役。



喬科維奇原本排定當地時間晚上7時，在這場表演賽4強對上西班牙選手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）。



但在比賽開始4小時前，喬科維奇在他個人網站發布他的退賽聲明。目前還不清楚他下週是否會以頭號種子身分出席卡達公開賽（Qatar Open）。



喬科維奇在聲明中表示：「我對不得不退出穆巴達拉世界網球錦標賽（Mubadala World Tennis Championship），感到極度失望。」



「過去幾天我開始感到手肘疼痛，經過幾次檢查後，我的醫療團隊建議我退賽，不要冒任何風險，並立刻繼續接受治療。」



他並說：「為了能夠再次打網球，完全恢復打球的節奏，現在我必須接受這個狀況，並靜候治療的結果。這可能會影響到開季賽和錦標賽的參賽計畫，相關決定會在未來幾天內作出。」



原訂由喬帥出場的比賽，主辦單位已經安排前世界球王、英國名將莫瑞（Andy Murray）與包蒂斯塔-阿古特對戰。（譯者：中央社陳昱婷）1061229