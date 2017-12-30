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關鍵字： 國道路況跨年周子瑜註冊率
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陳柏良辦訓練營 盼激發台灣足球動力

發稿時間：2017/12/30 17:39

最新更新：2017/12/30 17:54

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中華男足的「台灣隊長」陳柏良（後右5）30日在台北市立田徑場舉辦2017 BE HEROES陳柏良足球菁英學院，自掏腰包邀請多所學校共30名足球菁英參與訓練。中央社記者龍柏安攝　106年12月30日中華男足的「台灣隊長」陳柏良（後右5）30日在台北市立田徑場舉辦2017 BE HEROES陳柏良足球菁英學院，自掏腰包邀請多所學校共30名足球菁英參與訓練。中央社記者龍柏安攝　106年12月30日

（中央社記者龍柏安台北30日電）11年前中華男足隊長陳柏良第1次拜訪日本職業足球隊，當年帶給他的悸動至今仍忘不了，現在他希望把當年的感動複製給國內高中球員，盼能激起球員勇敢追尋職業舞台的勇氣。

中華男足的「台灣隊長」陳柏良，今天在台北市立田徑場舉辦2017 BE HEROES陳柏良足球菁英學院，他自掏腰包邀請高雄中正高工、高雄中山商工以及台中惠文高中，共30名足球菁英參與訓練，還打造職業俱樂部的休息室與訓練環境，希望透過這樣的方式讓國內的足球員對更高層級的舞台懷有憧憬，開創更多的可能。

現年29歲的陳柏良透露，18歲那年他第1次拜訪日本職業足球俱樂部，當時就對日本職業隊的休息室印象深刻，所有球員都有自己專屬櫃子，所有衣服備品都整整齊齊擺放在櫃子裡，當時他就下定決心，有朝一日他也要成為一名職業足球員。

如今陳柏良在中國甲級足球聯賽的杭州綠城站穩先發主力，已實現當年夢想，他以過來人的經歷，希望讓台灣更多年輕足球員跟他一樣勇敢挑戰自己，他說：「這次足球菁英學院所有的安排，就像把學員們當成職業選手一樣對待。」

更難能可貴的是，所有學員參與訓練，完全分文不收，雖有部分贊助商幫忙，不過陳柏良還是得自掏腰包出錢，他笑說，光是搬來兩座球門，就要花新台幣5萬元，整個活動下來大約要花50到60萬，不過他強調：「我覺得很值得，因為他們是台灣未來的希望。」

陳柏良強調，台灣的足球環境很差，過去也一直被戲稱是足球沙漠，但是回饋台灣的足球一直是他很想做的事，如今他在中國踢球也賺了一些錢，他希望把自己所學與經驗傳承給國內下一代，更希望這個足球營能每年持續辦下去。1061230

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