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SBL台啤對拉莫斯無解 不敵金酒吞3連敗

發稿時間：2017/12/30 21:00

最新更新：2017/12/30 21:00

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（中央社記者龍柏安台北30日電）金門酒廠洋將拉莫斯今天攻下全場最高的29分、19籃板，其中在決勝第4節個人包辦12分、5籃板，包括在比賽結束前10.5秒兩罰俱中，助金酒70比65擊敗台灣啤酒。

第15季SBL本週移師高雄，今天進行3場比賽，其中金酒與台啤的「雙酒會」壓軸登場，本季場均可抓下16.7籃板的金酒洋將拉莫斯（Peter Ramos）暫居大會籃板王，今晚他在禁區逞威依舊無人能擋，全場累積18投11中，另罰球10投中7，搭配全場19個籃板，其中包括6個進攻籃板，且光在第4節他就猛抓4個進攻籃板，攻防兩端強勢演出，是金酒贏球保證。

台啤在第4節最後1分16秒，後衛蔣淯安2罰中1，將比分追至65比67微幅落後，可惜洋將李恩（Liam McMorrow）在最後47.8秒因非法掩護，吞下個人全場第5犯，提前畢業退場，此後台啤再也沒有得分進帳，金酒前鋒蘇奕晉與拉莫斯最後聯手4罰3中，不僅穩住勝基，也逼得台啤吞下3連敗。

李恩本季場均籃板高達14.6個，聯盟排名第2、僅次拉莫斯，不過今晚面對身高222公分的拉莫斯讓他一籌莫展，全場僅拿下12分、9籃板，另發生5次失誤。

台啤今晚再輸戰績以3勝7負，在聯盟7支球隊中排名持續探底，而金酒拿下這一勝以5勝5負，勝率重返5成大關，戰績也追平裕隆納智捷，並列聯盟第4。1061230

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