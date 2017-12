替騎士詹皇慶生 NBA列舉成就

(中央社記者曹宇帆洛杉磯30日專電)今天是美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊球星詹姆斯的生日,NBA在官方推特貼文,以數字呈現並列舉他征戰職籃生涯的成就,更祝福他生日快樂。



今年是「詹皇」詹姆斯(LeBron James)職籃生涯第15個賽季,NBA官方推特貼文細數他的成就包括,12度打進季後賽、8次打進總冠軍賽、13度獲選全明星球員、2次獲得全明星賽最有價值球員殊榮。



還有手中握有3枚冠軍戒指、3次獲得NBA總冠軍賽最有價值球員、4次季賽最有價值球員,並稱讚他是「唯一的皇帝詹姆斯」。



而歡度33歲的生日詹姆斯仍不得閒,來到太平洋另一端,出席知名球鞋廠的公關活動並擔任籃球大使。



生日當天早晨,詹姆斯也打電話給媽媽,母子倆回憶詹姆斯18歲生日那晚,打算混進夜總會被拒的往事。



詹姆斯說,還記得保全消遣他,省省吧,看你這樣就知道還不滿法定飲酒年齡21歲,3年後21歲生日,他在賭城拉斯維加斯,興奮地向夜總會的門禁出示身分證,炫耀成年了。1061231





We celebrate @KingJames' 33rd Birthday with his BEST CHASEDOWN BLOCK from every season! #NBABDAY pic.twitter.com/PsqOH28orM