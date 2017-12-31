替騎士詹皇慶生 NBA列舉成就

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發稿時間：2017/12/31 15:27
最新更新：2017/12/31 15:54
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯30日專電）今天是美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊球星詹姆斯的生日，NBA在官方推特貼文，以數字呈現並列舉他征戰職籃生涯的成就，更祝福他生日快樂。今年是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）職籃生涯第15個賽季，NBA官方推特貼文細數他的成就包括，12度打進季後賽、8次打進總冠軍賽、13度獲選全明星球員、2次獲得全明星賽最有價值球員殊榮。還有手中握有3枚冠軍戒指、3次獲得NBA總冠軍賽最有價值球員、4次季賽最有價值球員，並稱讚他是「唯一的皇帝詹姆斯」。而歡度33歲的生日詹姆斯仍不得閒，來到太平洋另一端，出席知名球鞋廠的公關活動並擔任籃球大使。生日當天早晨，詹姆斯也打電話給媽媽，母子倆回憶詹姆斯18歲生日那晚，打算混進夜總會被拒的往事。詹姆斯說，還記得保全消遣他，省省吧，看你這樣就知道還不滿法定飲酒年齡21歲，3年後21歲生日，他在賭城拉斯維加斯，興奮地向夜總會的門禁出示身分證，炫耀成年了。1061231
We celebrate @KingJames' 33rd Birthday with his BEST CHASEDOWN BLOCK from every season! #NBABDAY pic.twitter.com/PsqOH28orM— NBA (@NBA) 2017年12月30日
We celebrate @KingJames' 33rd Birthday with his BEST CHASEDOWN BLOCK from every season! #NBABDAY pic.twitter.com/PsqOH28orM
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