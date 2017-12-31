SBL陳順詳本季新高25分 台銀7成勝率居首

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發稿時間：2017/12/31 21:11
最新更新：2017/12/31 22:55
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（中央社記者李晉緯台北31日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行今天靠陳順詳砍下個人本季新高的25分，以96比75擊敗金門酒廠，台銀拿下追平隊史紀錄的5連勝，前10戰獲7勝改寫隊史紀錄，也因此獨居龍頭位置。這場在高雄巨蛋開打的金酒、台銀之戰，比賽開打後台銀陳順詳拿下8分，金酒則有陳靖寰獲9分，首節台銀以18比24小幅落後給金酒；但次節台銀在賈西亞（Charles Garcia）5投5中攻下11分帶領下，打出26比11攻勢，上半場反以44比35站上領先。兩隊易籃再戰，陳順詳包括兩記外線在內，5投4中攻下10分，加上陳侑昫挹注8分，台銀在第三節打出26比18攻勢，以70比53帶著兩位數領先進到末節。金酒今天攻下全場最高28分的拉莫斯（Peter Ramos）在第四節拿下10分，助球隊拉近比分，但台銀在賈西亞獲得9分領軍抗衡，最終仍以96比75擊敗金酒。台銀陳順詳今天兩分球7投5中，外線4次出手命中3球，上場超過27分鐘，攻下個人本季新高的25分，台銀今天贏球收下平隊史紀錄的5連勝，前10場比賽打完，以7勝3敗獨居龍頭位置，這也是台銀隊史最佳的開季成績。1061231
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