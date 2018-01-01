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木鋁棒之爭 日教頭贊同提早接觸木棒

發稿時間：2018/01/01 10:50

最新更新：2018/01/01 11:49

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台日高中棒球菁英對抗賽，日本千葉縣明星隊總教練澤田洋一提到，日本社會人隊在20年前也是打鋁棒，但社會人隊的理念是培養更多的球員往職棒發展，後來改打木棒也是希望打擊的銜接上能夠更快適應，圖為台日青棒賽日本岐阜縣明星隊打者。中央社記者謝靜雯攝　107年1月1日台日高中棒球菁英對抗賽，日本千葉縣明星隊總教練澤田洋一提到，日本社會人隊在20年前也是打鋁棒，但社會人隊的理念是培養更多的球員往職棒發展，後來改打木棒也是希望打擊的銜接上能夠更快適應，圖為台日青棒賽日本岐阜縣明星隊打者。中央社記者謝靜雯攝　107年1月1日

台日青棒交鋒 從養成到決勝（3）（中央社記者謝靜雯台北1日電）高中使用木棒、鋁棒討論不斷，不少台灣基層教練將國際賽投手戰力不理想，歸因使用木棒，但日本高校教練談起這個議題，認為經費是一大考量，對於提早接觸木棒持正面態度。

青棒養成該使用木棒還是鋁棒，常被拿出來討論，尤其對比日本高中仍然使用鋁棒；南英商工總教練、中華棒球協會青棒選訓委員陳献榮曾指出，近年青棒選訓過程中，發現投手戰力不如以往，並提出這與使用木棒有一定關聯。

不少國內青棒教練持相同的觀點，認為對投手來說，130公里、角度好的球，就足夠壓制木棒打者，投手自然不會更追求進步，除了投手，在守備上，木棒打出來的球較軟弱，對於守備磨練也有影響。

日本甲子園名校大阪桐蔭隊總教練西谷浩一，也曾任2013年Ｕ18世界盃青棒賽日本代表隊總教練，他坦言使用鋁棒對於投手來說會比較辛苦，「投手需要花更多的心思去想辦法壓制打者」，但他認為日本高中選擇鋁棒的最主要原因是經費問題，對於提早接觸木棒，也持正面態度，「這會讓打者在打擊技巧上掌握更理想」。

平鎮高中總教練吳柏宏也點出，當大家都在討論木棒鋁棒對投手的影響時，應該也要同時看到打者的進步，近年中華職棒強打者年，這些打者也都是從高中就開始接觸木棒，在打擊的銜接上也更理想。

此次來台參加台日高中棒球菁英對抗賽，日本千葉縣明星隊總教練澤田洋一也提到，日本社會人隊在20年前也是打鋁棒，但社會人隊的理念是培養更多的球員往職棒發展，後來改打木棒也是希望打擊的銜接上能夠更快適應。

澤田洋一談起木棒、鋁棒在高中階段的訓練，也同樣點出鋁棒對於投手相對吃力，但不選擇木棒的最主要原因還是經費問題，若經費許可，他也對高中開始打木棒持鼓勵態度。

長期追蹤三級棒球的國內球探指出，近10年台灣整體青棒素質在向上提升，不能因為短期國際賽成績不理想而否定台灣球員水平，日本有4000支棒球隊，南韓也有約1500支棒球隊，球員基數不平衡是一大問題，而非單純木棒、鋁棒的討論。1070101

長期觀察下來，台灣球員抗壓性還是不如日本，造成這種情況的原因很多，或許日本因為有高強度甲子園賽制，長期下來對於抗壓性培養也有正面的影響。圖為台日高中棒球菁英對抗賽。中央社記者謝靜雯攝　107年1月1日長期觀察下來，台灣球員抗壓性還是不如日本，造成這種情況的原因很多，或許日本因為有高強度甲子園賽制，長期下來對於抗壓性培養也有正面的影響。圖為台日高中棒球菁英對抗賽。中央社記者謝靜雯攝　107年1月1日

延伸閱讀》台日投手養成不同 飆速控球各占優勢

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