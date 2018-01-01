元旦升旗中華男足領唱 花蓮新竹戰機助陣

花蓮七星潭迎曙光，1日清晨由空軍第五聯隊駕駛「彩繪太陽神」F-16戰機，5架戰機排成「大雁隊型」，沿著七星潭月牙灣衝場迎接新年。中央社記者李先鳳攝 107年1月1日

（中央社記者李晉緯台北1日電）2018元旦升旗典禮今天在總統府前展開，總統蔡英文、副總統陳建仁、台北市長柯文哲早上6時許抵達現場。參與領唱國歌的中華男足，難得的經驗讓隊員大呼緊張，卻也展現超人氣。



元旦升旗典禮領唱，中華男足由當家門將潘文傑帶領蔡碩哲、陳威全、蘇德財、翁偉賓、江信隆、游家煌、張志千、馮少祺、秦文彥進場。中華男足與世大運選手、國軍楷模共同領唱國歌，不少球迷在活動結束後，要求與中華男足合影，也有一些臉上貼著國旗貼紙、揮舞小國旗的民眾，雖然頂著清晨的寒風，仍興奮地在府前拍照留念。



潘文傑表示：「彩排時站在表演台時就很開心，畢竟是難得經驗」；江信隆則說：「或許人生就這次機會，雖然真的很緊張，但會好好珍惜機會。」



另外，今年地方部分縣市升旗及迎曙光，也有戰機助陣。其中，花蓮七星潭迎曙光，一日清晨由空軍第五聯隊駕駛「彩繪太陽神」F-16戰機，5架戰機排成「大雁隊型」，沿著七星潭月牙灣衝場迎接新年。



而新竹市元旦升旗典禮，則邀請空軍第2聯隊出動5架幻象戰機從新竹市政府上空衝場，精湛演出震撼全場，也象徵民眾的新年希望將隨著戰機升空，夢想啟航。1070101





花蓮七星潭迎曙光，1日清晨由空軍第五聯隊駕駛「彩繪太陽神」F-16戰機，共5架戰機排成「大雁隊型」，沿著七星潭月牙灣衝場，與現場民眾一同迎接新年。中央社記者李先鳳攝 107年1月1日