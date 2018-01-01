中日會長盃 高市大仁投手輪值有規劃

2017年中日會長盃國際青少棒邀請賽賽程第4天，高雄大仁國中少棒隊1日與日本北海道隊交手，雙方賽後合影。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年1月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日綜合報導）中日會長盃青少棒賽，高雄市大仁在盃賽開打前就排定先發輪值，也對目前為止選手表現滿意。今天大仁首戰與日本北海道隊交手拿勝，但不敵日本信越隊。



今天賽前戰績3勝1敗1和的大仁，首戰與日本北海道隊交手，全場攻勢不斷，敲出12支安打，北海道僅在1、4局有得分攻勢。大仁終場以12比6拿下勝利。



日本北海道隊此次是從秋季全道大會前8強的隊伍中，選拔出20名二年級選手，隊中的奧俊介來自日高球隊，以優異的守備能力獲選入北海道選拔隊。他表示，希望藉由與台灣球隊的交流，將所學帶回日本。



大仁第2戰與日本信越隊交手，投手群無法壓制，加上打線沒能發揮，終場以1比12吞敗。大仁總教練林讚新提到，「前三天比賽先發輪值大概心裡有底，後面的賽事就是看狀況調整，對選手們截至目前的表現算是滿意。」



日本信越隊的選手都是三年級學生，此次以拿下首座冠軍為目標全力以赴。總教練土田利史表示，「從春季大會就開始思考要選拔的人選，夏季大會結束後開始選拔作業，考慮到此次賽事5天內要打10場比賽，投手戰力不足的話無法贏球，所以以好投手為中心作為選拔基準。」



另外，二重今天也是一日兩戰，首場與北海道隊比賽，先發投手田子杰投3局，送出4次三振、失掉1分（非自責分），率隊以9比4拿勝；接著與信越隊交手，二重全場敲出9支安打，安打數比對手多，但打線沒有串連，最終以3比6輸球。



二重總教練邱仕騰表示，「這次參賽有特別分成二年級跟三年級的兩組先發選手，北海道都是二年級的選手，我們就以二年級為主力應戰，面對信越則是派出三年級對決，儘量讓每個參賽選手都有機會上場比賽。」1070101