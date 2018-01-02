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林丹吐槽中國國足：踢得臭還拿得多

發稿時間：2018/01/02 15:17

最新更新：2018/01/02 15:17

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（中央社台北2日電）中國大陸羽球國手林丹日前參加綜藝節目時吐槽中國國家足球隊「踢得臭（錢）還拿得多，俱樂部還不敢拖欠他們薪水」。他隨後又說，吐槽並不是因為討厭，而是「愛之深，責之切」。

同樣參加節目的中國國足隊長馮瀟霆則不甘示弱，提及林丹近日遭欠薪事件：「林丹大哥最近因為欠薪的問題跟俱樂部打官司，相比之下，我們許老闆就不一樣了，不僅不欠薪，還總發獎金，煩死了，我怎麼有個這麼好的老闆啊！」

騰訊新聞報導，林丹與馮瀟霆等人日前參加出席中國大陸綜藝節目「吐槽大會」，雙方在節目中這段「語不驚人死不休的」互相譏諷，引起大陸網民熱論。

林丹在節目上說，馮瀟霆強大的心理質素是國足「輸太多」磨練出來。

林丹說：「其實我和國足接觸不多，因為我們羽毛球隊和足球隊很少出去活動，因為我們是冠軍嘛，所以我們很少需要出來道歉和檢討，但是我們很多人都很羨慕他們，因為他們踢得臭還拿得多，俱樂部還不敢拖欠他們薪水。」

林丹還順帶調侃：「國足輸了，大家會說他們有拚搏精神，拜託，拚搏精神誰沒有啊？哦，我明白了，國足的對手沒有，（因為他們）還沒拚就贏了。」

林丹更以自己的64塊金牌譏諷國足成績，「做為被全國人民關注的運動員，我一直很有壓力。這份壓力別人可能不懂，但馮瀟霆他懂，因為他也無時無刻要面對著這種負擔。但是和我相比起來，他還是幸運的，因為有一樣東西他永遠不會背負，那就是沉甸甸的64塊金牌。」

面對林丹冷嘲熱諷，馮瀟霆也不甘示弱，調侃起林丹近期遭欠薪事件，「林丹大哥最近因為欠薪的問題跟俱樂部打官司，相比之下，我們許老闆就不一樣了，不僅不欠薪，還總發獎金，煩死了，我怎麼有個這麼好的老闆啊！」

他還說：「林丹打著打著就摔拍子，摔一個換一個，霸氣啊！我們足球運動員就不行，只能摔自己，摔不好，裁判還判你假摔。」

林丹最後則表示：「其實大家這麼吐槽國足，不是討厭你們，是愛你們，愛之深、責之切，你們是大家的寵兒…我一直相信，有朝一日國足一定能挺進世界盃，到那個時候，我一定帶著我的孫子為你們去加油助威！」1060102

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