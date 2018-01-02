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亞運培訓隊還需磨練 劉軒荅終戰先發搶勝

發稿時間：2018/01/02 17:03

最新更新：2018/01/02 17:25

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爆米花棒球聯盟例行賽進入尾聲，亞運大學培訓隊2日與崇越隼鷹隊交手，培訓隊投打表現不如預期，終場以2比6吞下敗仗。中央社記者謝靜雯攝 107年1月2日爆米花棒球聯盟例行賽進入尾聲，亞運大學培訓隊2日與崇越隼鷹隊交手，培訓隊投打表現不如預期，終場以2比6吞下敗仗。中央社記者謝靜雯攝 107年1月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）爆米花棒球聯盟例行賽進入尾聲，亞運大學培訓隊今天與崇越隼鷹隊交手，培訓隊投打表現不如預期，終場以2比6吞下敗仗；總教練翁豐堉表示，年輕球員有進步，但還需要再磨練。

亞運大學培訓隊今天派出投手張喜凱先發，張喜凱今天比賽投得辛苦，首局被敲安打、觸身球保送、犧牲短打、高飛犧牲打先掉1分，3局再接連被敲安打失掉2分，5局先被敲出安打，接連投出保送，1個出局數都沒有抓到、提前退場。

翁豐堉表示，張喜凱今天控球狀況不是很理想，打擊方面，受制於崇越先發投手鄭智鴻壓制，全場僅敲出3支安打，翁豐堉表示，「年輕球員經驗還需要磨練，面對球路比較刁鑽的投手，打擊就完全沒辦法發揮。」

爆米花從去年11月開打，目前已經進入例行賽尾聲，亞運大學培訓隊輸掉今天比賽後，目前戰績17勝15敗，與崇越並列第4，培訓隊明天例行賽最後一戰，將繼續與崇越交手，預計派出陣中最穩定的投手劉軒荅先發。

翁豐堉表示，不到最後都還有爭取晉級季後賽的機會，為期2個多月的爆米花賽季即將結束，「有感受到陣中年輕球員的進步，各方面能力都有提升」，但球員還需要更多的磨練，未來才能在國家隊中發揮好表現。1070102

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