富邦公益球敘 郭婞淳惡補揮桿有天分

台灣舉重女將郭婞淳（左）3日出席富邦金控舉辦的公益球敘活動並擔任開球嘉賓，活動開始前她抓緊機會惡補揮桿，就怕正式開球時漏氣。中央社記者龍柏安攝 107年1月3日

（中央社記者黃巧雯、龍柏安桃園3日電）富邦金控邀集運動員出席公益球敘，女子舉重世界紀錄保持人郭婞淳對百公斤槓鈴從不放在眼裡，卻對一支不到1公斤的木桿充滿恐懼，趕緊惡補揮桿，首次開球就完美演出。



富邦金控今天上午在美麗華高爾夫鄉村俱樂部進行慈善球敘活動，由富邦集團董事長蔡明忠領軍，加上富邦悍將副領隊陳金鋒、球員高國輝、胡金龍，舉重女將郭婞淳以及旅美高球好手潘政琮等人擔任開球嘉賓。



郭婞淳笑說，這輩子第一次踏上高爾夫球場，也是第一次拿球桿，活動開始前，她看到同為開球嘉賓的陳金鋒在一旁揮桿，不自覺緊張起來，「我很怕開球的時候打不到球，那就糗了」。



為了讓自己開球能有最佳表現，郭婞淳連忙請教富邦悍將球員胡金龍開球訣竅，正式開球時漂亮的把球打得又高又遠，許多民眾紛紛對她豎起大拇指讚她，「第1次打高爾夫就能擊中球，真的很有天分」。



展望今年，郭婞淳強調最大的任務就是雅加達亞運以及11月在土庫曼舉行的世界舉重錦標賽，期許自己能夠保持健康，並以最佳狀況迎接這兩場大賽。



今年是潘政琮連續第3年參與這項慈善活動，因此現場出席的許多老朋友都是熟面孔；他強調，社會上的弱勢族群需要大家關懷，尤其近年雙老化的狀況越來越嚴重，因此希望盡自己所能來幫助他們，也希望未來能繼續盡一份心力。



富邦悍將高國輝去年因傷影響，成績不理想，他今天則訂定今年目標，希望全勤、身體健康，並幫助球隊打進季後賽、拿下總冠軍。



面對中華職棒1月17日改選會長，現任會長吳志揚有意爭取連任，但也傳出有其他人士同樣有意參選，擔任球員工會理事長胡金龍對此表示：「只要是好的都OK。」



富邦金控今天共邀集15位簽約贊助運動員，出席讓愛轉動、為你加油公益球敘，希望能夠募集300萬元善款，將捐贈第一社會福利基金，協助幫忙年邁者照護老年憨兒的雙老化家庭。1070103



