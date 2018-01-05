布里斯本網賽 詹詠然女雙4強止步

（中央社記者龍柏安台北5日電）世界雙打球后詹詠然與捷克搭檔赫拉瓦科娃，今天在布里斯本網球賽女雙4強，決勝盤浪費一個賽末點機會，最終以1比2遭斯洛維尼亞與西班牙組合逆轉，止步4強。



總獎金89.47萬美元（約新台幣2663.7萬）的布里斯本網球賽，是2018賽季詹詠然參賽的第一站，她和新搭檔赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）名列大會女雙頭號種子，前2場都以一盤未失的絕佳表現過關，可惜兩人在4強遭遇大會第4種子，斯洛維尼亞女將克蕾帕（Andreja Klepac）與西班牙桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）的跨國聯軍頑強抵抗。



詹詠然與赫拉瓦科娃首盤和對手相互破發，雙方各自破了對手2個發球局，一路鏖戰至搶7大戰，「詹赫配」以6比7（3）棄守。



次盤「詹赫配」力求振作，開局就取得3比1領先，也一路保持領先優勢，以6比3扳回一成，也把比賽逼入決勝盤超級搶10。



決勝盤「詹赫配」開局取得6比3領先，不料竟被對手連追5分，反倒以6比8陷入落後，關鍵時刻兩人展現韌性連搶3分，以9比8反超並取得賽末點，可惜沒能一鼓作氣拿下比賽，遭對手逆勢連追3分，以9比11抱憾吞敗。1070105