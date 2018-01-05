續拚獅隊最高薪 陳鏞基盼再簽複數年約

中華職棒統一獅隊陳鏞基（前）5日參加中職專業打擊訓練營選手營，在教練口令下熱身。中央社記者徐肇昌攝 107年1月5日

（中央社記者黃巧雯台中5日電）中華職棒統一獅隊陳鏞基去年以月薪52萬元，位居全隊最高薪，去年底結束2年複數合約，陳鏞基今天表示，盼能再簽複數年約，對能否再挑戰最高薪，他則說，要看球隊怎麼談。



統一獅隊14日將展開春訓，為保持在球隊中競爭力，陳鏞基今天參加中華職棒專業打擊訓練營選手營，他強調，雖然打到現在，但還是要學、要進步，不然越來越多的年輕人要進來，自己要保持很好競爭力。



中華職棒4支球隊正陸續與球員談薪，陳鏞基去年以月薪新台幣52萬元，位居全隊最高薪，但在去年底結束2年複數合約。



陳鏞基坦言，如果可以的話，希望能再簽複數年合約，「畢竟在球隊這麼久，如果要離開，可能要重新適應新的環境」。



至於能否再拚獅隊最高薪，陳鏞基說：「再看看啦，要看球隊怎麼談。」



陳鏞基去年出賽111場，是他在2011年加入中華職棒以來新高，共敲出115支安打，15發全壘打，69分打點，打擊率3成05。1070105



