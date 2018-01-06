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味全龍特展開幕 邀球迷重溫早期職棒

發稿時間：2018/01/06 18:23

最新更新：2018/01/06 18:53

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台中棒球故事館特展「龍耀–追憶味全龍」6日起登場，提供展覽多樣展品及照片的徐生明棒球發展協會秘書長謝榮瑤（右）出席與會。中央社記者蘇木春攝　107年1月6日台中棒球故事館特展「龍耀–追憶味全龍」6日起登場，提供展覽多樣展品及照片的徐生明棒球發展協會秘書長謝榮瑤（右）出席與會。中央社記者蘇木春攝　107年1月6日

（中央社記者蘇木春台中6日電）台中棒球故事館即日起至4月30日舉辦「龍耀-追憶味全龍」特展，今天舉辦開幕活動，展出前中華職棒隊伍「味全龍」的歷史與紀念品，邀請老球迷們進場，重溫早期的職棒時光。

台中市棒球教育基金會董事長廖豊民今天致詞表示，台中棒球故事館位於台中洲際棒球文創園區內，主要收集台中市的棒球文物超過3000種，都是由球迷們提供，味全龍特展由徐生明棒球發展協會策展，展出球員卡、球衣、獎杯與雜誌等紀念品，都相當珍貴。

味全龍隊是中華職棒創立時的四支元老球隊之一，是中華職棒首年總冠軍，並在民國86年到88年拿下總冠軍三連霸後，成績最輝煌時解散，最後一任總教練由徐生明擔任，至今仍有許多球迷。

已故名教練徐生明遺孀謝榮瑤，也提供許多丈夫的紀念物品，她表示，正努力幫徐生明成立個人紀念館，希望透過丈夫的故事，啟發更多熱愛棒球的孩子。

謝榮瑤說，至今仍有不少味全龍的球迷，每年都會固定舉辦聚會讓她很感動，味全龍隊的時期，是丈夫最難忘也最輝煌的時候，希望透過特展，讓球迷能夠回味早期的職棒時光。1070106

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